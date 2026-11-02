UP में दो PCS अधिकारी निलंबित; पीलीभीत वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग का एक्शन
पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र 127 में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को पर कांग्रेस और सपा ने मुद्दा उठाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:54 AM IST
लखनऊ: पीलीभीत जिले की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो ईआरओ को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं. मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला कांग्रेस और सपा ने जोर-शोर से उठाया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं.
साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को आदेश जारी किया है कि इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराएं. निलंबित होने वाले पीसीएस अधिकारी हेमंत चौधरी और मयंक गोस्वामी हैं. चुनाव आयोग ने पत्र जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप को जानकारी दी है.
पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र 127 में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को पर कांग्रेस और सपा ने मुद्दा उठाया था. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सही है. अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर सहायक द्वारा 29 मई से 31 अगस्त के बीच 13000 से अधिक फॉर्म संख्या-8 भरे गए लेकिन कार्यालय में कोई भी भौतिक फार्म या सहायक दस्तावेज नहीं पाए गए हैं.
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिलने पर आयोग ने सख्त रूख अपनाया है. आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों की जांच पत्रावली आयोग को उपलब्ध कराई जाए और जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इन अधिकारियों को बहाल न किया जाए.
साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार पर दर्ज मुकदमे में धारा 198 बढ़ाई जाए. चुनाव आयोग ने पीलीभीत प्रकरण के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है.
चुनाव आयोग ने राज्य के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और चारों को निर्देशित किया है कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी मतदाता सूचियां की सघनता से जांच करें. मुख्य रूप से फार्म 6, 7, 8 जिनके द्वारा नाम संशोधन नाम जोड़ने व हटाने के लिए आवेदन की जांच हो.
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