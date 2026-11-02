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UP में दो PCS अधिकारी निलंबित; पीलीभीत वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग का एक्शन

UP में दो PCS अधिकारी निलंबित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पीलीभीत जिले की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो ईआरओ को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं. मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला कांग्रेस और सपा ने जोर-शोर से उठाया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं.

साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को आदेश जारी किया है कि इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराएं. निलंबित होने वाले पीसीएस अधिकारी हेमंत चौधरी और मयंक गोस्वामी हैं. चुनाव आयोग ने पत्र जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप को जानकारी दी है.