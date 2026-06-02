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घर में गाड़ी फिर भी कट रहा चालान, बाहर के राज्य वाले भी हुए परेशान!

रांची में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान को लेकर परेशानी की बात सामने आ रही है.

Irregularities in Online Traffic Challans in Ranchi
ऑनलाइन चालान में आई गाड़ी की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 6:39 PM IST

7 Min Read
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रांचीः घर से वाहन निकला भी नहीं लेकिन चालान कट रहा है. ऐसे मामलों से राजधानी के लोग तो परेशान थे ही अब राज्य के बाहर के कुछ लोग भी परेशान हो गए हैं. क्योंकि वे कभी झराखंड आए ही नहीं लेकिन उनका चालान रांची में जेनरेट हो गया. आखिर क्या है ये पूरा माजरा, जानते हैं इस रिपोर्ट में.

दूसरे राज्य तक पहुंचा रांची का चालान

राजधानी रांची में ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के पते पर सीधे चालान पहुंच रहा है. लेकिन हैरत की बात यह है कि दो दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है जो कार रखे हुए हैं लेकिन उनका चालान स्कूटी का कटा है.

ऐसे कुछ मामले रांची में रिपोर्ट किए जा चुके हैं. जिनपर ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान भी लिया. लेकिन हद तो तब गई जब दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, जिनका सीधा सबंध रांची से है.

Irregularities in Online Traffic Challans in Ranchi
ऑनलाइन चालान की कॉपी (ETV Bharat)

पंजाब के वाहन मालिक का रांची में 23 बार कटा चालान

रांची में अवैध तरीके से किसी अन्य के वाहन का नंबर प्लेट लगाकर ट्रैफिक नियमों का उलंघन किया जा रहा है. ताजा मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है और इस मामले में फिरोजपुर पुलिस के पत्र पर रांची के कोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में पंजाब के फिरोजपुर जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से निबंधित बाइक के नंबर का प्रयोग रांची में किया जा रहा था.

पंजाब के जिस व्यक्ति का चालान रांची में कटा है वह अपने वाहन को लेकर कभी रांची आया ही नहीं है. लेकिन रांची में उनका 23 बार चालान कट चुका है. तहकीकात में यह बात सामने आई है कि रांची का कोई व्यक्ति पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले व्यक्ति के वहां का नंबर अपने बाइक में लगाकर आराम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा था.

वाहन मालिक को कैसे मिली जानकारी

असल में पंजाब में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई अपनी बाइक को बेचने के ख्याल से उसके मालिक जब फिरोजपुर स्थित डीटीओ कार्यालय पहुचे तो उन्हें यह जानकारी दी गई आपको नो डियूज सर्टिफिकेट के लिए रांची में काटे गये चालान को जमा करना होगा. फिरोजपुर डीटीओ के द्वारा यह जानकारी दी गई कि उनकी बाइक का रांची में 23 बार चालान कटा है.

इससे हैरान परेशान वाहन मालिक उसके बाद फिरोजपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई. जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अब कोतवाली थाना रांची में एफआईआर दर्ज किया गया है.

जांच में जुटी पुलिस

मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस के साथ-साथ रांची की ट्रैफिक पुलिस भी फर्जी तरीके से नंबर का प्रयोग कर रहे आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि राजधानी में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाला नंबर प्लेट लगाकर अपने वाहनों में घूम रहे हैं ताकि उनका चालान ना कटे. आशंका यह भी जताई जा रही है कि ऐसे लोग चेन स्नैचर या अपराधी भी हो सकते हैं.

हैरत में वाहन मालिक, रांची में कई मामले आ चुके हैं सामने

मामला पंजाब से आया अब उसपर एफआईआर हो चुका है लेकिन रांची में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रांची के कुछ वाहन मालिक हैरत में वह चलाते कार हैं लेकिन चालान उन्हीं के कार नंबर के स्कूटी का कट रहा है. हैरानी की बात यह है कि अधिकांश वैसे लोगों का चालान कटकर आया है जिनके चार पहिया वाहन ज्यादतर गैरेज में पार्क रहते हैं. बात सीधी सी है कुछ लोग कार के नंबरों का इस्तेमाल अपने स्कूटी और बाइक में कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक चालान से बचा जा सके. लेकिन ऐसे लोग बाइक चोर गिरोह के सदस्य भी हो सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप सावधान हो जाए.

जानकारी के अनुसार, राजधानी चोरी की दो पहिया वाहनों पर भी कार का नंबर लगाकर स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऑटोमेटिक चालान की वजह से इस बात का खुलासा हो रहा है. जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वैसे वाहनों की तलाश में जुट गई है जो नंबर प्लेट बदल कर चोरी के वाहनों का इस्तेमाल राजधानी में कर रहे हैं.

हालांकि लोगों को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि आपके कार या फिर दूसरे वाहन के नंबर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है. जो इस्तेमाल कर रहा है वह चोर भी हो सकता है, या फिर वैसा व्यक्ति जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और फाइन से बचने के लिए इस जुगत का इस्तेमाल करता हो.

राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोगों की कार उनकी गैरेज में खड़ी है और उनका चालान कट रहा है. चालान को देखकर लोग हैरानी में पड़ जा रहे हैं. क्योंकि उनके पास चारपहिया वाहन है और चालान दोपहिया वाहनों का पहुंच रहा है.

तुरंत ट्रैफिक पुलिस को करें सूचित

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के चार पहिया या फिर दो पहिया वाहन का चालान कटा है. चालान में फोटो उनके वाहन का नहीं है वे तुरंत ट्रैफिक एसपी के कचहरी स्थित कार्यालय में संपर्क करें. पीड़ित से एक आवेदन लेकर उनके चालान को रद्द कर दिया जाएगा और नंबर प्लेट बदलकर वाहन चलाने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी जाएगी.

ऑनलाइन चालान से बचने के लिए नंबर की टेम्परिंग

बता दें कि रांची के लगभग सभी चौक चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट रही है बल्कि कैमरे चालान काट रहे हैं. जैसे ही कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए दिखता है तुरंत उसका चालान कट जाता है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर बैंडेज चिपका दे रहे थे. वहीं कई लोग ड्राइव के समय नंबर प्लेट पर कपड़ा डाल देते हैं ताकि पूरा नंबर कैमरे में न आ पाए और उनका चालान ही न कटे.

रांची के ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. अब तक दो दर्जन से ज्यादा ऐसे दो पहिया वाहनों पर फाइन किया गया है जो नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे.

कार्रवाई के लिए टीम तैयार

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि ऐसे मामले ट्रैफिक थानों में रिपोर्ट किए गए हैं. जिसके बाद वैसे तमाम वाहनों की तलाश शुरू कर दी गई है जो नंबर प्लेट बदलकर चोरी के वाहन छुपाने के लिए या फिर फाइन से बचने के लिए शहर में घूम रहे हैं. इनपर जोरदार कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर नकेल कसा जाएगा.

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