ETV Bharat / state

टेंडर में डाला वाहनों की लंबी लिस्ट लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और, बगैर जीपीएस लगे वाहनों से हो रहा है सरकारी अनाज का उठाव

गिरिडीह में गोदाम से डीलर तक राशन पहुंचाने का काम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जाता है.

irregularities-in-government-grain-transport-vehicles-in-giridih
वाहनों में अनाज लोड (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: सरकारी गोदाम से डीलरों (जन वितरण प्रणाली) तक अनाज पहुंचाने का काम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से होता है. इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है. सभी प्रखंड में अलग-अलग वेंडर हैं, जो निजी या लीज के वाहन से अनाज उठाते हैं और डीलर तक पहुंचाते हैं. यह व्यवस्था स समय कार्डधारियों को अनाज मुहैया कराने के लिए बनायी गई है.

सरकार का उद्देश्य है कि महीने की शुरुआत में ही डीलर अनाज रिसीव करें और फिर उसका वितरण भी करें. इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. वेंडर से वाहनों की सूची वैध कागजातों के साथ ली गई है, लेकिन यही डीएसडी विवादों में रही है. अक्सर टेंडर में दिए गए वाहनों की सूची और वितरण के लिए जाने वाले वाहनों की संख्या में अंतर रहने का मामला सामने आता रहता है. सभी प्रखंड के एजीएम से बात करने पर एक बात ही सामने आती है कि टेंडर में जिन वाहनों का जिक्र किया जाता है उससे आधे वाहन का भी उपयोग नहीं होता है.

जानकारी देते एजीएम और डीएसओ (ETV BHARAT)

जीपीएस लगाने से बचते हैं वेंडर

यहां पर एक और गंभीर बात वाहनों पर लगने वाले जीपीएस को लेकर भी लगातार सामने आती रही है. दरअसल, टेंडर की शर्तों के अनुसार वेंडर ने टेंडर के वक्त जिन वाहनों का जिक्र किया है, उन सभी में जीपीएस लगाना अनिवार्य है. चूंकि जब वाहन में जीपीएस रहेगा तो अनाज की कालाबाजारी और हेर फेर पर रोक लगेगी. लेकिन गिरिडीह के विभिन्न प्रखंड के वेंडरों ने वाहन में जीपीएस लगाया ही नहीं है. जबकि जिला प्रशासन समय-समय पर वेंडरों को जीपीएस लगाने का निर्देश देते रहते हैं, इसके बावजूद वेंडर इन निर्देशों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं.

गांडेय में 10 वाहन से होती है ढुलाई

प्रखंड में डोर स्टेप डिलीवरी की स्थिति का जायजा लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम जब गांडेय प्रखंड पंहुचा तो यहां के एजीएम ने बताया कि उनके यहां के वेंडर द्वारा 8 से 10 वाहन से ही ढुलाई की जाती है. उन्होंने कहा कि जबकि यहां के वेंडर ने 20 से अधिक वाहनों की सूची टेंडर के समय दी थी. यही स्थिति कमोबेश अधिकांश प्रखंड की है.

क्या कहते हैं डीएसओ

इस मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम सामदानी कहते हैं कि जिले में लगभग 1 लाख 10 क्विंटल अनाज का आवंटन प्राप्त है. एफसीआई के माध्यम से प्रखंड में अनाज प्राप्त होता है. फिर डीएसडी द्वारा डीलरों को अनाज पहुंचाया जाता है, लेकिन ऐसी शिकायत मिल रही है कि बहुत से ऐसे वेंडर हैं जिन्होंने टेंडर के समय वाहनों की संख्या तो अच्छी खासी दी थी लेकिन इसके इतर कम वाहनों से अनाज की ढुलाई की जा रही है.

इसका अध्ययन किया जा रहा है. बैठकों में इस तरह के मामले आते रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई डीएसडी वेंडर टेंडर के समझौते के इतर कम गाड़ी दे रहा है तो कार्रवाई तय है. साथ ही साथ एक सप्ताह के अंदर सभी को जीपीएस भी वाहनों में लगा लेना है.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह गोलगप्पा कांड: जिले में 8 सौ से अधिक चाट-गोलगप्पे बेचने वाले, सफाई का नहीं है ख्याल, क्या करेगा विभाग

गिरिडीह में मिलती है आलू की स्वादिष्ट जलेबी, शिवरात्रि से है गहरा नाता

गिरिडीह में पीएम की चार योजनाएं सिर्फ एक कारण से हो रहीं फेल! नगर निगम और प्रशासन हुआ एक्टिव

TAGGED:

गिरिडीह में अनाज वाहन वितरण
अनाज वाहन में गड़बड़ी
GIRIDIH
GRAIN TRANSPORT IRREGULARITIES
IRREGULARITIES IN GRAIN TRANSPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.