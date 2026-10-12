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आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के नाम पर धांधली, बिचौलियों ने निजी जमीन पर बना दिया धुमकुड़िया, ग्रामीणों ने जड़ा ताला

लातेहार: आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है. लेकिन इनमें कई ऐसी योजनाएं हैं, जो बिचौलियों के कारण सफल नहीं हो पा रही है. इसी से जुड़ा एक मामला लातेहार सदर प्रखंड के पतरातू गांव में सामने आया है. जहां बिचौलियों ने धुमकुड़िया भवन को स्वीकृत स्थल के बदले एक ग्रामीण के निजी जमीन पर बना दिया. अब स्थिति ऐसी है कि जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण भवन में ताला जड़ दिया गया है.

दरअसल, लातेहार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024 में ही पतरातू गांव में धुमकुड़िया भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी. पतरातू गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में स्थित सरकारी जमीन पर इस भवन का निर्माण कराया जाना था. लेकिन उक्त जमीन पर कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद किए जाने के बाद बिचौलियों ने अपनी सहूलियत के अनुसार चिन्हित स्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक ग्रामीण जतरू उरांव के निजी जमीन पर धुमकुड़िया भवन का निर्माण कर दिया.

धुमकुड़िया भवन निर्माण में धांधली (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे गांव का एक व्यक्ति इस पूरे कार्य की देखरेख कर रहा था. उसने जतरू उरांव को जमीन के बदले मुआवजा दिलवाने की भी बात कही थी. जतरू उरांव की बहू अंजू देवी ने बताया कि ठेकेदार ने परिवार वालों को जमीन के बदले पैसे देने की बात कही थी. उन्होंने बताया कि भवन बनकर तैयार हो गया, पर एक भी पैसा मुआवजा का नहीं मिला. इसलिए जब तक जमीन का पैसा नहीं मिलेगा, तब तक भवन में ताला लगा रहेगा. वहीं, ग्रामीण अजीत उरांव ने बताया कि किसी के निजी जमीन पर बिना मुआवजा दिए सरकारी भवन बनाना गलत है. इस भवन का किसी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

योजना के अध्यक्ष-सचिव भी ठगे गए

यहां बिचौलिया ने सिर्फ ग्रामीणों को ही भ्रमित नहीं किया बल्कि योजना के अध्यक्ष सचिव को भी ठग लिया. योजना के सचिव ग्रामीण बालेश्वर उरांव ने बताया कि कल्याण विभाग की योजनाओं का संचालन लाभुक समिति के माध्यम से कराया जाता है. इसके लिए जिस गांव में योजना संचालित होनी है, उसी गांव के लोग को अध्यक्ष और सचिव भी बनाया जाता है.

धुमकुड़िया भवन (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि दूसरे गांव का एक व्यक्ति उन्हें सचिव बनाया. जबकि शिवलाल उरांव को अध्यक्ष बनाया गया. गांव के जतरु उरांव को मुआवजे का लालच देकर भवन भी बनवा दिया गया. लेकिन न तो जमीन का मुआवजा दिया गया और न ही अध्यक्ष सचिव को एक भी पैसे का फायदा हुआ.

जनप्रतिनिधियों ने भी जताई कड़ी नाराजगी