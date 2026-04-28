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आंगनबाड़ी निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, घटिया निर्माण पर फूटा गुस्सा, वार्डवासियों ने निगम दफ्तर घेरा

धमतरी में वार्डवासियों ने आंगनबाड़ी निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया.वहीं कांग्रेस ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया.

irregularities in Anganwadi
आंगनबाड़ी निर्माण में गड़बड़ी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
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धमतरी : धमतरी शहर के लाल बगीचा वार्ड में बन रहे आंगनबाड़ी भवन को लेकर विवाद गहरा गया है. निर्माण कार्य में अनियमितता और घटिया गुणवत्ता के आरोप लगाते हुए वार्डवासियों और कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार कराने की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

घटिया निर्माण से हादसे का डर

लाल बगीचा वार्ड में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. वार्डवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मापदंडों की अनदेखी की जा रही है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है. उनका कहना है कि एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हो रहा, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

आंगनबाड़ी निर्माण में गड़बड़ी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्माण कार्य में कई गंभीर खामियां हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग होना चाहिए, वहां लाल ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉलम भी सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं और सरिया बाहर तक दिखाई दे रहा है. साथ ही, अधिकारियों को लगातार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है- प्रवीण साहू,वार्डवासी

irregularities in Anganwadi
वार्डवासियों ने निगम दफ्तर घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने चेतावनी दी कि तीन दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गीतराम सिन्हा ने कहा कि निगम प्रशासन को पहले भी इस मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

गुणवत्ताहीन निर्माण को प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है और जल्द से जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए- गीताराम सिन्हा,उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस

वहीं इस प्रदर्शन और आरोपों के बाद नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने कहा कि वार्डवासियों से शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच के लिए निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर भेजा जाएगा. यदि निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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