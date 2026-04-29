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छेड़खानी और पॉक्सो के अनुसंधान में लापरवाही! दो थाना प्रभारी और तीन सब इंस्पेक्टर से मांगा गया जवाब

पलामू: महिला अपराध से जुड़े मुकदमों को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है. पुलिस के शीर्ष अधिकारी लगातार महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. अधिकारी पॉक्सो और दुष्कर्म से जुड़े मुकदमों को लेकर बेहद गंभीर हैं. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में महिला अपराध से जुड़े मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है.

मुकदमों की स्थिति का आकलन

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. डीआईजी प्रत्येक पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में मुकदमों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं. अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं. महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा में लापरवाही पकड़ी गई है.

जांच में देरी से आरोपियों को पहुंचा फायदा

कई मामलों में अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही के कारण आरोपियों को फायदा पहुंचा है, जबकि कई मामलों में अनुसंधानकर्ता के प्रयास में कमी आई है. लापरवाही बरतने वाले अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

केस स्टडी 1

दिसंबर 2025 में पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में ऑटो में सवार एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी. लड़की ऑटो से जान बचाने के लिए कूद गई थी और उसमें वह जख्मी हो गई थी. पूरे मामले में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस मुकदमे के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के द्वारा लापरवाही पकड़ी गई है. जिस ऑटो पर पीड़िता सवार हुई थी, उसकी डिटेल नहीं मिल पाई है और ना ही आरोपियों की पहचान हो पाई है.

केस स्टडी 2

नावाबाजार थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग के साथ दो बिजली मिस्त्री ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. इससे जुड़े मुकदमे में अनुसंधान में लापरवाही पकड़ी गई है. अनुसंधान को जानबूझकर लंबित रखने का आरोप लगा है. अनुसंधान लंबित रहने से आरोपियों को फायदा हुआ है.