छेड़खानी और पॉक्सो के अनुसंधान में लापरवाही! दो थाना प्रभारी और तीन सब इंस्पेक्टर से मांगा गया जवाब

छेड़खानी और पॉक्सो के अनुसंधान में लापरवाही! दो थाना प्रभारी और तीन सब इंस्पेक्टर से मांगा गया जवाब
झारखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारी लगातार महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. जिसमें कई प्रकार की लापरवाही सामने आई है.
Published : April 29, 2026 at 5:36 PM IST
पलामू: महिला अपराध से जुड़े मुकदमों को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है. पुलिस के शीर्ष अधिकारी लगातार महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. अधिकारी पॉक्सो और दुष्कर्म से जुड़े मुकदमों को लेकर बेहद गंभीर हैं. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में महिला अपराध से जुड़े मुकदमों के अनुसंधान की समीक्षा की जा रही है.
मुकदमों की स्थिति का आकलन
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. डीआईजी प्रत्येक पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में मुकदमों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं. अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं. महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की समीक्षा में लापरवाही पकड़ी गई है.
जांच में देरी से आरोपियों को पहुंचा फायदा
कई मामलों में अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही के कारण आरोपियों को फायदा पहुंचा है, जबकि कई मामलों में अनुसंधानकर्ता के प्रयास में कमी आई है. लापरवाही बरतने वाले अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
केस स्टडी 1
दिसंबर 2025 में पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में ऑटो में सवार एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी. लड़की ऑटो से जान बचाने के लिए कूद गई थी और उसमें वह जख्मी हो गई थी. पूरे मामले में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस मुकदमे के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के द्वारा लापरवाही पकड़ी गई है. जिस ऑटो पर पीड़िता सवार हुई थी, उसकी डिटेल नहीं मिल पाई है और ना ही आरोपियों की पहचान हो पाई है.
केस स्टडी 2
नावाबाजार थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग के साथ दो बिजली मिस्त्री ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. इससे जुड़े मुकदमे में अनुसंधान में लापरवाही पकड़ी गई है. अनुसंधान को जानबूझकर लंबित रखने का आरोप लगा है. अनुसंधान लंबित रहने से आरोपियों को फायदा हुआ है.
केस स्टडी 3
पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में पॉक्सो से जुड़े मुकदमे में अधिकारी के द्वारा मुकदमों के संवेदनशील तरीके से अनुसंधान नहीं किया गया है और ना ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
दो थाना प्रभारी और तीन अनुसंधानकर्ता से मांगा जवाब
मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने नावाबाजार एवं पांडू थाना प्रभारी से जवाब मांगा है. तीनों मुकदमों के अनुसंधानकर्ताओं से भी डीआईजी ने जवाब मांगा है. तथ्यात्मक और स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
महिला अपराध के मुकदमों की समीक्षा
दरअसल, डीआईजी हर अनुमंडल क्षेत्र की महिला अपराध के मुकदमों की समीक्षा कर रहे हैं. पहले चरण में मेदिनीनगर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुकदमों की समीक्षा की गई थी. दूसरे चरण में विश्रामपुर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के मुकदमों की समीक्षा की गई है. पहले चरण में दो थाना प्रभारी और पांच अनुसंधानकर्ताओं से जवाब मांगा गया है. नावाबाजार एवं पांडू थाना में तैनात अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है.
महिला अपराध से जुड़े मुकदमे को लेकर पुलिस गंभीर है. मुकदमों की समीक्षा की जा रही है. समीक्षा के क्रम में लापरवाही पकड़ी गई है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस अधिकारियों को समीक्षा के क्रम में कई निर्देश दिए गए हैं और उनसे संवेदनशील होकर मुकदमों का अनुसंधान करने को कहा गया है. मुकदमे के अनुसंधान में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू
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