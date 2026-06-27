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दिल्ली: सीपीए स्टोर्स के निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, 5 फार्मासिस्ट और दो अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली: दिल्ली में सीपीए घोटाला मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. मुख्यमंत्री के आदेश पर केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के विभिन्न स्टोर्स का निरीक्षण कराया गया, तो वहां भारी खामियां और लापरवाही उजागर हुईं. जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 फार्मासिस्टों और 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि उनकी सरकार 'ज़ीरो टॉलरेंस' पॉलिसी पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामग्री एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगभग 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री गुप्ता ने खुद मोर्चा संभाला और मामले के जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री के इसी आदेश के तहत विभिन्न स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था, जहां व्यवस्थाओं में भारी खामियां पाई गईं.