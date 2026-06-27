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दिल्ली: सीपीए स्टोर्स के निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, 5 फार्मासिस्ट और दो अधिकारी निलंबित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीपीए घोटाले के बाद अपनाया सख्त रुख.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 9:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में सीपीए घोटाला मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. मुख्यमंत्री के आदेश पर केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के विभिन्न स्टोर्स का निरीक्षण कराया गया, तो वहां भारी खामियां और लापरवाही उजागर हुईं. जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 फार्मासिस्टों और 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि उनकी सरकार 'ज़ीरो टॉलरेंस' पॉलिसी पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामग्री एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगभग 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री गुप्ता ने खुद मोर्चा संभाला और मामले के जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री के इसी आदेश के तहत विभिन्न स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था, जहां व्यवस्थाओं में भारी खामियां पाई गईं.

बता दें कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. वत्सला अग्रवाल तथा उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा की भूमिका की जांच की जा रही है. इस मामले में अब तक केंद्रीय खरीद एजेंसी के तत्कालीन प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को निलंबित किया जा चुका है.

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा डॉ. विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं तथा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने संबंधी आरोपों की जांच जारी है. इससे पहले सीपीए के सीओओ रहे डॉ. विजय कुमार रंगा और डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल को निलंबित किया जा चुका है.

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