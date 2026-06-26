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कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी, अब तक 6 पर दर्ज हुई FIR, भौतिक सत्यापन में सामने आई चोरी

कबीरधाम : कवर्धा जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के तीन धान उपार्जन केंद्रों में संयुक्त जांच के दौरान लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है. मामले में प्रशासन ने तीनों केंद्र के प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने इस बहुचर्चित धान घोटाले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है. जिले में अब तक कुल छह धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है. जांच का दायरा बढ़ने के साथ अन्य केंद्रों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.



तीन धान खरीदी केंद्र में मिली गड़बड़ी

खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सहसपुर लोहारा, बासिझोरी और बिरनपुर धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया.भौतिक सत्यापन में सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर मिला. जांच के दौरान तीनों केंद्रों से कुल 2441.92 क्विंटल धान और 21 हजार 982 नग खाली बारदाना गायब मिले. इस गड़बड़ी से शासन को लगभग 81 लाख 19 हजार 502 रुपए की आर्थिक क्षति होने का अनुमान लगाया गया है.कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.