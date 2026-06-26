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कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी, अब तक 6 पर दर्ज हुई FIR, भौतिक सत्यापन में सामने आई चोरी

कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर से गड़बड़ी सामने आई है.भौतिक सत्यापन में रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला सामने आया है.

Irregularities found at paddy procurement centers
कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 11:53 AM IST

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कबीरधाम : कवर्धा जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के तीन धान उपार्जन केंद्रों में संयुक्त जांच के दौरान लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है. मामले में प्रशासन ने तीनों केंद्र के प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने इस बहुचर्चित धान घोटाले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है. जिले में अब तक कुल छह धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है. जांच का दायरा बढ़ने के साथ अन्य केंद्रों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.


तीन धान खरीदी केंद्र में मिली गड़बड़ी

खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सहसपुर लोहारा, बासिझोरी और बिरनपुर धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया.भौतिक सत्यापन में सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर मिला. जांच के दौरान तीनों केंद्रों से कुल 2441.92 क्विंटल धान और 21 हजार 982 नग खाली बारदाना गायब मिले. इस गड़बड़ी से शासन को लगभग 81 लाख 19 हजार 502 रुपए की आर्थिक क्षति होने का अनुमान लगाया गया है.कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Theft uncovered during physical verification
धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

कबीरधाम जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्रों की चरणबद्ध जांच जारी है. जांच में अधिकारी हो या कर्मचारी जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी- धर्मेंद्र सिंह, एसपी

Irregularities found at paddy procurement centers
अब तक 6 पर दर्ज हुई FIR (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

तौल पत्र में भी अनियमितता

जांच में सहसपुर लोहारा समिति के प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी सहित संबंधित कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. टीम को कई ऐसे तौल पत्र भी मिले, जिनमें केवल किसानों के हस्ताक्षर थे, जबकि धान खरीदी प्रभारी, फड़ प्रभारी और तौलकर्ता के हस्ताक्षर वाले कॉलम खाली छोड़े गए थे. प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों में हेरफेर कर अनियमितता किए जाने की आशंका जताई गई है.

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