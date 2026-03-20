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हंसराज कॉलेज के NIRF डेटा में गड़बड़ी! DU छात्र संघ उपाध्यक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

हंसराज कॉलेज के NIRF डेटा में गड़बड़ी का खुलासा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने हंसराज कॉलेज के NIRF 2025 रिपोर्ट में फर्जीवाड़े और डेटा हेरफेर का मामला सामने आया है. राहुल झांसला ने कहा कि हंसराज कॉलेज ने NIRF 2025 के लिए जमा किए गए डेटा में फर्जी एंट्री शामिल की है. इन गड़बड़ियों से संस्थान की रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश की गई. उन्होंने कॉलेज की रैंकिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए तत्काल जांच की मांग की है.

रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप फैकल्टी डेटा को लेकर किया गया है. राहुल झांसला ने कहा कि रिपोर्ट में कॉलेज ने 26 एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को शामिल किया है. जबकि, NIRF नियमों के अनुसार कम से कम तीन साल की सेवा जरूरी होती है, लेकिन इन शिक्षकों की जॉइनिंग 2023 और 2024 की बताई गई है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है.

टीचिंग रिक्वायरमेंट में भी गड़बड़ी

राहुल झांसला ने कहा कि 20 ऐसे फैकल्टी सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्होंने 2024 के अंतिम तीन महीनों में जॉइन किया. उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक किसी शिक्षक को तभी गिना जाता है जब उसने पूरे अकादमिक वर्ष 2023-24 के दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया हो. ऐसे में नए नियुक्त शिक्षकों को शामिल करना तथ्यात्मक रूप से असंभव बताया गया है.

फैकल्टी रोस्टर में गलत जानकारी