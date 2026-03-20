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हंसराज कॉलेज के NIRF डेटा में गड़बड़ी! DU छात्र संघ उपाध्यक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

राहुल झांसला ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक अनियमितता बताते हुए शिक्षा मंत्रालय और NIRF अधिकारियों से तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की.

हंसराज कॉलेज के NIRF डेटा में गड़बड़ी का खुलासा
हंसराज कॉलेज के NIRF डेटा में गड़बड़ी का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 5:11 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने हंसराज कॉलेज के NIRF 2025 रिपोर्ट में फर्जीवाड़े और डेटा हेरफेर का मामला सामने आया है. राहुल झांसला ने कहा कि हंसराज कॉलेज ने NIRF 2025 के लिए जमा किए गए डेटा में फर्जी एंट्री शामिल की है. इन गड़बड़ियों से संस्थान की रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश की गई. उन्होंने कॉलेज की रैंकिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए तत्काल जांच की मांग की है.

रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप फैकल्टी डेटा को लेकर किया गया है. राहुल झांसला ने कहा कि रिपोर्ट में कॉलेज ने 26 एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को शामिल किया है. जबकि, NIRF नियमों के अनुसार कम से कम तीन साल की सेवा जरूरी होती है, लेकिन इन शिक्षकों की जॉइनिंग 2023 और 2024 की बताई गई है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है.

टीचिंग रिक्वायरमेंट में भी गड़बड़ी

राहुल झांसला ने कहा कि 20 ऐसे फैकल्टी सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्होंने 2024 के अंतिम तीन महीनों में जॉइन किया. उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक किसी शिक्षक को तभी गिना जाता है जब उसने पूरे अकादमिक वर्ष 2023-24 के दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया हो. ऐसे में नए नियुक्त शिक्षकों को शामिल करना तथ्यात्मक रूप से असंभव बताया गया है.

फैकल्टी रोस्टर में गलत जानकारी

राहुल झांसला ने कहा कि यह भी सामने आया कि कई ऐसे शिक्षकों के नाम डेटा में शामिल हैं जो अब कॉलेज से जुड़े ही नहीं हैं. कुछ शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, कुछ ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ अन्य संस्थानों में स्थायी पदों पर जा चुके हैं. इसके बावजूद उन्हें सक्रिय कर्मचारी दिखाया गया.

शिक्षा मंत्रालय और NIRF से जांच की मांग

राहुल झांसला ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक अनियमितता बताते हुए शिक्षा मंत्रालय और NIRF अधिकारियों से तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी डेटा से न केवल छात्रों और संस्थानों को गुमराह किया जाता है, बल्कि पूरी रैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है.

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