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‘मौत के नाले’ में गिरा युवक, सीने में घुसा सरिया, हादसे का Video देखें

दरभंगा में नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा शहर के लहेरियासराय पथ स्थित करमगंज में नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. सोमवार शाम साइकिल सवार 28 वर्षीय विनोद राम नाले में गिर गए और उनके सीने में लोहे का नुकीला सरिया घुस गया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है.

कैसे हुआ हादसा: वार्ड 39 निवासी विनोद राम अपनी साइकिल से करमगंज इलाके से गुजर रहे थे. नाला निर्माण के कारण सड़क पर गिट्टी-पत्थर बिखरे होने से साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे निर्माणाधीन नाले में जा गिरे. वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.

विनोद रामके सीने में घुसा सरिया (ETV Bharat)

सीने में घुसा नुकीला सरिया: नाले के निर्माण के लिए लोहे के नुकीले सरिए सड़क से करीब डेढ़ फीट ऊपर तक खुले छोड़े गए थे. गिरते ही एक सरिया विनोद के सीने में बाईं तरफ घुस गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए युवक को नाले से बाहर निकाला.

"साइकिल से करमगंज इलाके से गुजरने के दौरान नाला निर्माण के कारण सड़क पर गिट्टी-पत्थर बिखरे थे, जिसकी वजह से मैं निर्माणाधीन नाले में जा गिरा. वहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे. मेरे सीने में नुकीला सरिया घुस गया."- विनोद राम, घायल