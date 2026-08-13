‘मौत के नाले’ में गिरा युवक, सीने में घुसा सरिया, हादसे का Video देखें
दरभंगा में नाला निर्माण में बड़ी का लापरवाही मामला सामने आया है. साइकिल सवार युवक के सीने में लोहे का सरिया घुसा. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : August 13, 2026 at 10:59 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा शहर के लहेरियासराय पथ स्थित करमगंज में नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. सोमवार शाम साइकिल सवार 28 वर्षीय विनोद राम नाले में गिर गए और उनके सीने में लोहे का नुकीला सरिया घुस गया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है.
कैसे हुआ हादसा: वार्ड 39 निवासी विनोद राम अपनी साइकिल से करमगंज इलाके से गुजर रहे थे. नाला निर्माण के कारण सड़क पर गिट्टी-पत्थर बिखरे होने से साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे निर्माणाधीन नाले में जा गिरे. वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.
सीने में घुसा नुकीला सरिया: नाले के निर्माण के लिए लोहे के नुकीले सरिए सड़क से करीब डेढ़ फीट ऊपर तक खुले छोड़े गए थे. गिरते ही एक सरिया विनोद के सीने में बाईं तरफ घुस गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए युवक को नाले से बाहर निकाला.
"साइकिल से करमगंज इलाके से गुजरने के दौरान नाला निर्माण के कारण सड़क पर गिट्टी-पत्थर बिखरे थे, जिसकी वजह से मैं निर्माणाधीन नाले में जा गिरा. वहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे. मेरे सीने में नुकीला सरिया घुस गया."- विनोद राम, घायल
विनोद राम अस्पताल में भर्ती: घायल युवक को गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे.
क्या कहती है पुलिस: लहेरियासराय थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना घटी थी और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है.
"एक युवक नाले में गिरने से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था, फिलहाल युवक कि हालात स्थिर है."-अमित कुमार, थानाध्यक्ष, लहेरियासराय
सुरक्षा इंतजामों पर सवाल: मुख्य सड़क किनारे नाला निर्माण के दौरान बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, यह सवाल उठ रहा है. जिम्मेदार विभाग की इस लापरवाही ने बड़े हादसे की आशंका जताई है.
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