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सतना में 6 साल के मासूम के अंडकोष के आर-पार हुआ सरिया, डॉक्टरों ने ऐसे दिया जीवनदान

बच्चे की सर्जरी करती डॉक्टरों की टीम ( ETV Bharat )

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां खेलते समय एक 6 साल के बच्चे के अंडकोष में सरिया घुसकर आरपार हो गया. सरिया की लंबाई करीब 3 से 4 फीट थी. आनन-फानन में लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर सरिया को मासूम के शरीर से बाहर निकाला. सर्जरी के बाद मासूम का उपचार जारी है. सतना के मझगवा कस्बे के टिकरिया गांव की घटना, गंभीर हालत में सतना जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे परिजन सतना के मझगवा कस्बे के टिकरिया गांव में आज शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 6 वर्षीय मासूम सरिए से खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक वह सरिया लेकर गिर और सरिया उसके अंडकोष के आर पार हो गया. जिसे देख परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा ले गए. जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.