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सतना में 6 साल के मासूम के अंडकोष के आर-पार हुआ सरिया, डॉक्टरों ने ऐसे दिया जीवनदान

सतना के मझगवा कस्बे के टिकरिया गांव की घटना. डॉ की टीम ने बच्चों के अंडकोष का सफल ऑपरेशन कर निकाला गया सरिया.

IRON ROD PIERCED CHILD TESTICLES
बच्चे की सर्जरी करती डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:04 PM IST

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सतना: मध्य प्रदेश के सतना में एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां खेलते समय एक 6 साल के बच्चे के अंडकोष में सरिया घुसकर आरपार हो गया. सरिया की लंबाई करीब 3 से 4 फीट थी. आनन-फानन में लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर सरिया को मासूम के शरीर से बाहर निकाला. सर्जरी के बाद मासूम का उपचार जारी है.

सतना के मझगवा कस्बे के टिकरिया गांव की घटना, गंभीर हालत में सतना जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे परिजन

सतना के मझगवा कस्बे के टिकरिया गांव में आज शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 6 वर्षीय मासूम सरिए से खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक वह सरिया लेकर गिर और सरिया उसके अंडकोष के आर पार हो गया. जिसे देख परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा ले गए. जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

मासूम के अंडकोष के आर-पार हुआ सरिया (ETV Bharat)

जहां पर डॉक्टरों की टीम ने करीब आधे घंटे तक मासूम के अंडकोष का सफल ऑपरेशन करते हुए 3 से 4 फीट सरिया को बाहर निकाला. सर्जरी के बाद बच्चे की हालत ठीक है. मासूम के पड़ोस में रहने वाले मनीष मिश्रा नामक युवक ने बताया कि एक मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था. वहीं पास में हमलोग क्रिकेट खेल रहे थे. इसी बीच मैंने देखा कि बच्चे के जांघ के बीच सरिया घुस गया है. परिजनों के साथ बच्चे को हमलोग मझगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. जहां से बच्चे को सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है. यहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है.

आरएमओ ने कहा, हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया

मामले में जिला चिकित्सालय के रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर डॉ. शरद दुबे ने बताया, टिकरिया गांव के एक 6 साल का बच्चा खेल रहा था. इस दौरान उसके अंडकोष में एक तीन से चार फीट लोहे का सरिया घुस गया. बच्चे को मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सतना जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. जहां पर हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया. मासूम अब एकदम स्वस्थ है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. उसका उपचार किया जा रहा है.

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