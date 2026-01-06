ETV Bharat / state

उदयपुर-मंदसौर रेल लाइन पर बड़ा हादसा टला, ट्रैक पर रखी थी लोहे की प्लेटें, जानें पूरा मामला

चित्तौड़गढ़ : जिले में चित्तौड़गढ़ उदयपुर रेल लाइन पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया. रेलवे ट्रैक पर लोहे की प्लेट डाली हुई थी. गनीमत रहा कि ट्रेन रेलवे ट्रेक से नीचे नहीं उतरी. लोहे की प्लेट उछल कर इंजन में जा फंसी, जिससे प्रेशर पाइप फट गया और चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा. बाद में रेलवे में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में चंदेरिया थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया. पुलिस प्रारंभिक रूप से ट्रैक पर किसी के रेल लाइन की ही लोहे के प्लेट भूलने की बात मान रही है. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि कुछ ही दूरी पर रेलवे का काम भी चल रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस हर पहलू से अनुसंधान में जुटी हुई है. यह मामला रविवार शाम का है.

चंदेरिया पुलिस थाने के एएसआई देवेंद्रसिंह ने बताया कि चित्तौड़गढ़-उदयपुर रेललाइन पर रविवार शाम को यह हादसा हुआ है. इस संबंध में सोमवार को पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया. रेलवे की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि रविवार शाम 4.20 बजे उदयपुर-मंदसौर ट्रेन उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रही थी. इस दौरान घोसुंडा रेलवे स्टेशन से पहले बैजनाथियां गांव के पास से गुजर रही थी. इस दौरान पुलिया से पहले अज्ञात व्यक्ति ने लोहे की प्लेट रेलवे ट्रैक पर रख दी थी. ट्रेन जब इन प्लेटों से गुजरी तो झटका लगा. प्लेट उछल कर इंजन में जा फंसी, जिससे इंजन का प्रेशर पाइप डैमेज हो गया.

पढ़ें. गच्छीपुरा के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, बड़ा हादसा टला

खतरा देख चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. इंजन को चेक किया तो उसके प्रेशर पाइप में लोहे की प्लेट फंसी हुई थी. इस पर रेलवे के कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई. रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाद में रेलवे सुरक्षा बल की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की. कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन आगे रवाना हो गई. रेलवे ने चंदेरिया थाना पुलिस को सूचना दी है. चंदेरिया पुलिस थाने का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा. चंदेरिया थाना पुलिस ने सोमवार को वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेलपथ कपासन एवं दौसा निवासी आकाश पुत्र हरफूल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है. मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. प्रारंभिक रूप से भूल वश किसी के लोहे के प्लेट ट्रैक पर रखने की बात सामने आई है, लेकिन सभी पहलुओं से पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है.