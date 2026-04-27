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सीने में धंसा 9 इंच लोहे का पाइप, जटिल सर्जरी से बची युवक की जान

चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह के मामलों में जीवित बचना बेहद मुश्किल होता है.

Complex Surgery in Udaipur
युवक के फेफड़ों में फंसा पाइप (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 9:14 PM IST

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उदयपुर: आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 32 वर्षीय युवक को नया जीवन दिया. भीलवाड़ा निवासी इस युवक के सीने के आर-पार 9 इंच लंबा लोहे का पाइप घुस गया था, जिसे निकालकर डॉक्टरों ने युवक की जान बचाई.

रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. कुशल गहलोत ने बताया कि 24 अप्रैल को युवक मोटरसाइकिल से ट्रक के पीछे चल रहा था. अचानक ट्रक के ब्रेक लगाने से उसमें रखा लोहे का पाइप पीछे की ओर खिसक गया और सीधे युवक के सीने में जा धंसा. हादसा इतना गंभीर था कि पाइप को मौके पर ही कटर से काटना पड़ा. अत्यधिक खून बहने से युवक की हालत बिगड़ गई और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया.

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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की. सीटी स्कैन में सामने आया कि पाइप पसलियों को तोड़ते हुए फेफड़े को चीरकर गर्दन तक पहुंच गया था. इस दौरान महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे फेफड़ों में खून भर गया था.

Complex Surgery in Udaipur
मरीज के साथ डॉक्टर व स्टाफ (ETV Bharat Udaipur)

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्डियोथोरेसिक सर्जन की टीम ने बिना देरी किए ऑपरेशन का फैसला लिया. सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने बेहद सावधानी से एल-आकार के पाइप को बाहर निकाला. इसके बाद क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत की गई, फेफड़े का उपचार किया गया और टूटी हुई पसलियों को भी ठीक किया गया. ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मरीज को सुरक्षित रखा जा सका. डॉक्टरों की इस समन्वित कोशिश का ही परिणाम रहा कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद युवक की जान बचाई जा सकी. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति अब स्थिर है और उसमें तेजी से सुधार हो रहा है. वह सामान्य भोजन भी लेने लगा है. चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह के मामलों में जीवित बचना बेहद मुश्किल होता है.

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