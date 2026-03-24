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अल्ट्रामैन मिशन पर आयरन मैन डॉ. विश्वनाथ तिवारी, रेलवे हास्पिटल के डॉक्टर अरावली की झील में बहा रहे पसीना

अल्ट्रामैन मिशन पर आयरन मैन डॉ. विश्वनाथ तिवारी ( ETV Bharat )

पूल नहीं अरावली की झील में कर रहे अभ्यास की वजह :

नई दिल्ली : आयरन मैन बनना आसान नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन और खुद से लगातार लड़ने का जज़्बा होता है. इन बातों को साकार कर रहे चार बार आयरनमैन का खिताब जीत चुके रेलवे के सेंट्रल हास्पिटल में सर्जन डॉ. विश्वनाथ तिवारी , जो अब दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में शुमार अल्ट्रामैन ट्राइथलोन को फतह करने की तैयारी में जुटे हैं. वहीं उनके साथ अन्य एथलीट्स आयरनमैन का खिताब अपने नाम करने की तैयारी में महीनों पहले से जुटे हुए हैं.

दिल्ली-एनसीआर के अरावली क्षेत्र की एक झील इन दिनों एथलीट्स के जुनून की गवाह बनी हुई है. आयरन मैन बनने का जुनून रखने वाले एथलीट सुबह 3 बजे उठकर, करीब 5 किलोमीटर ट्रेकिंग कर ये खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं. इसके बात ओपन वाटर में घंटों तक स्विमिंग की कठिन ट्रेनिंग में जुटे रहते हैं.डॉ. विश्वनाथ तिवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. विश्वनाथ तिवारी ने बताया कि आयरन मैन में करीब 4 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइक्लिंग और 42 किलोमीटर दौड़ (फुल मैराथन) को 15 घंटे के भीतर पूरा करना होता है.

अल्ट्रामैन मिशन पर आयरन मैन डॉ. विश्वनाथ तिवारी (ETV Bharat)

ओपन वाटर में घबराहट सबसे बड़ा चैलेंज - विश्वनाथ तिवारी

विश्वनाथ तिवारी कहते हैं कि पूल में तैरना और झील या समुद्र में तैरना बिल्कुल अलग अनुभव है. ओपन वाटर में घबराहट सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए यहां अभ्यास जरूरी होता है. करीब तीन साल की कड़ी और क्रमिक ट्रेनिंग के बाद ही कोई एथलीट इस स्तर तक पहुंच पाता है. डाइट भी उतनी ही अहम है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स व एनर्जी जेल्स का सही संतुलन बेहद जरूरी होता है, जिससे लंबे समय तक शरीर में ऊर्जा बनी रहे.

आयरन मैन के लिए अपेक्षित योग्यता (ETV Bharat)

डॉ. विश्वनाथ तिवारी ने बताया कि वह अब मई में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के नूसा में होने वाले अल्ट्रामैन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां 10 किमी तैराकी, 425 किमी साइक्लिंग व 84 किमी दौड़ तीन दिन (हर दिन 12 घंटे) में पूरी करनी होती है. दुनिया भर से सिर्फ 50 एथलीट्स को इसमें जगह मिलती है, जिसमें उनका चयन हो चुका है. अब वह तैयारी में जुटे हुए हैं.

अल्ट्रामैन के लिए अपेक्षित योग्यता (ETV Bharat)

डॉ. विश्वनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में कई नए व अनुभवी एथलीट्स भी अपनी सीमाओं को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. सीमा कौशिक, जो दो बार आयरन मैन की प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं. वह भी आयरन मैन के खिताब की तैयारी में जुटी हैं. सीमा कहती हैं कि महिलाओं के लिए चुनौतियां अलग हैं, लंबी राइड्स, सुरक्षा व घर-परिवार के बीच संतुलन. लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच जुनून आपको आगे बढ़ाता है.

अल्ट्रामैन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)

वहीं, रेलवे में अधिकारी सुधीर सिंह व कॉर्पोरेट प्रोफेशनल किंशुक शर्मा जैसे एथलीट्स नौकरी के साथ रोज सुबह 3-4 बजे के बीच उठकर ट्रेनिंग कर रहे हैं. उनका मानना है कि अनुशासन व निरंतरता ही इस खेल की असली ताकत है. दिल्ली से सटी फरीदाबाद की अरावली पर्वत श्रृंखला की झील सिर्फ एक ट्रेनिंग स्पॉट नहीं, बल्कि उन सपनों की प्रयोगशाला बन रही है, जहां आम लोग अपनी सीमाओं को तोड़कर ‘आयरन’ और अब ‘अल्ट्रामैन’ बनने की राह पर हैं.

ओपन वाटर में घबराहट सबसे बड़ा चैलेंज - विश्वनाथ तिवारी (ETV Bharat)

वर्ष 2022 से लगातार आयरनमैन का खिताब अपने नाम कर रहे हैं. नॉर्दर्न रेलवे के नई दिल्ली स्थित सेंट्रल हास्पिटल में सर्जन हैं. अब अल्ट्रामैन ट्राइथलोन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में जुटे.

पूल नहीं अरावली की झील में कर रहे अभ्यास (ETV Bharat)

दो बार आयरन मैन में भाग ले चुकीं एथलीट, पेशे से आर्टिस्ट हैं. परिवार और फिटनेस के बीच संतुलन बनाकर फिर से प्रतियोगिता की तैयारी में जुटी हैं.

सुधीर सिंहः उत्तर रेलवे के ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं. हाफ आयरन मैन पूरा कर चुके. अब स्पेन में फुल आयरन मैन के लिए कड़ी ट्रेनिंग में जुटे हैं.

किंशुक शर्मा : दो बार हाफ आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं. एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल होने के साथ अनुशासन व फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाकर तीसरी बार आयरनमैन की तैयारी में लगे हैं.

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