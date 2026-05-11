नोएडा में पांच साल के बच्चे के ऊपर अचानक गिरा लोहे का गेट, मासूम की दर्दनाक मौत
नोएडा में 5 साल का मासूम लोहे के गेट पर झूल रहा था, तभी गेट उखड़कर उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई.
Published : May 11, 2026 at 1:28 PM IST
नोएडा : नोएडा के सेक्टर-93 में घर का गेट ही मासूम के लिए जानलेवा साबित हुआ. 5 साल का मासूम नवदीप घर के बाहर खेल रहा था और घर में लगे लोहे के भारी गेट पर झूलने लगा, तभी अचानक गेट उखड़कर उसके ऊपर गिर गया. भारी गेट के नीचे दबने से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई.गेट गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंच गए और लोहे के भारी गेट के नीचे दबे बच्चे को निकाला. यह घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद है, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया.
सिर में लगी गंभीर चोट
मृतक बच्चे की पहचान नोएडा सेक्टर 93 निवासी मनीष कुमार के पुत्र 5 वर्षीय नवदीप के रूप में हुई. जानकारी के अनुसार, नवदीप अपने घर के बाहर मुख्य गेट पर खेल रहा था. खेलते-खेलते वह गेट पर झूलने लगा, तभी अचानक लोहे का गेट उखड़कर उसके ऊपर गिर गया. गेट सीधे बच्चे के माथे पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन सिर में गहरी चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.
सेन्ट्रल नोएडा के एडीसीपी (Additional Deputy Commissioner of Police), आर के गौतम ने बताया कि थाना फेज-2 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा नवदीप पुत्र मनीष कुमार निवासी सेक्टर-93, नोएडा उम्र 5 साल जोकि घर के बाहर गेट पर झूल रहा था, तभी अचानक घर का गेट गिर गया और माथे पर चोट लगने से उसकी जान चली गई. स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.
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