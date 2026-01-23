ETV Bharat / state

IRITM बना देश का पहला फाइव स्टार रेटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मिली मान्यता

लखनऊ : भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (IRITM) ने रेलवे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है. संस्थान को ट्रेनिंग में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के किए गए ऑडिट में इसे सर्वोत्कृष्ट फाइव-स्टार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई है. यह भारत सरकार के सरकारी संस्थानों में से एक है, जिसे यह रैंकिंग मिली है. क्षमता निर्माण आयोग के राष्ट्रीय मानक के तहत सर्वोत्कृष्ट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है.











संस्थान के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने कहा कि इस प्रतिष्ठित मान्यता के साथ भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान देश के अग्रणी ट्रेनिंग संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है जो भारतीय रेलवे पारितंत्र के भीतर व्यावसायिक विकास, नवाचार और नेतृत्व निर्माण में नए मानक स्थापित कर रहा है. संस्थान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका लक्ष्य ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल दक्षता, पॉलिसी फ्रेमवर्क, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सतत प्रथाओं पर केंद्रित है.