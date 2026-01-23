ETV Bharat / state

IRITM बना देश का पहला फाइव स्टार रेटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मिली मान्यता

क्षमता निर्माण आयोग के राष्ट्रीय मानक के तहत सर्वोत्कृष्ट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है.

IRITM बना फाइव स्टार रेटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
IRITM बना फाइव स्टार रेटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Photo credit: IRITM)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (IRITM) ने रेलवे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है. संस्थान को ट्रेनिंग में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के किए गए ऑडिट में इसे सर्वोत्कृष्ट फाइव-स्टार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई है. यह भारत सरकार के सरकारी संस्थानों में से एक है, जिसे यह रैंकिंग मिली है. क्षमता निर्माण आयोग के राष्ट्रीय मानक के तहत सर्वोत्कृष्ट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है.





संस्थान के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने कहा कि इस प्रतिष्ठित मान्यता के साथ भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान देश के अग्रणी ट्रेनिंग संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है जो भारतीय रेलवे पारितंत्र के भीतर व्यावसायिक विकास, नवाचार और नेतृत्व निर्माण में नए मानक स्थापित कर रहा है. संस्थान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका लक्ष्य ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल दक्षता, पॉलिसी फ्रेमवर्क, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सतत प्रथाओं पर केंद्रित है.

संस्थान के महानिदेशक ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह मान्यता रेलवे ट्रेनिंग में इनोवेशन, शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को और सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी. भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेनिंग, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए लगातार काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें : ये 9 रेलकर्मी जिन्होंने टाल दिए बड़े हादसे, यात्रियों की मदद को बढ़ाया हाथ, बने सम्मान के हकदार

TAGGED:

भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान
IRITM
FIVE STAR RATING TRAINING INSTITUTE
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.