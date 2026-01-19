77 साल के कैरोन की अगुवाई में शुरू हुआ बावड़ी सफाई अभियान, युवा भी दे रहे साथ
कैरोन शहर में करीब आठ साल से इस काम में सक्रिय हैं. वो अब तक आठ बावड़ियों को साफ कर चुके हैं.
Published : January 19, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 10:44 AM IST
जोधपुर : शहर के महामंदिर स्थित बावड़ी की सफाई के लिए 77 वर्षीय कैरोन रॉन्सले की अगुवाई में अभियान शुरू हो गया है, जो अगले कुछ दिन चलेगा. आयरिश मूल के कैरोन के साथ जोधपुर के युवा भी जुटे हैं, जिन्होंने शहर के प्राचीनतम जल संग्रहण स्त्रोतों की देख रेख का जिम्मा उठाया है. सबने मिलकर महामंदिर बावड़ी से दोबारा शुरुआत की है. धीरे-धीरे शहर के अन्य जल स्त्रोतों को भी साफ करेंगे. इसके लिए स्टेपवेल रेनोवेटर ग्रुप बनाया है.
कैरोन ने बताया कि लोग भले ही ऐसे जलाशयों के पानी को काम नहीं, लेकिन इनको साफ रखना चाहिए. वो कहते हैं कि 'मुझे ताज्जुब होता है कि जोधपुर के लोग इन धरोहरों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हैं? जबकि दुनिया के अन्य शहरों में ऐसे स्थलों को लेकर जागरूक रखते और उनको मेंटेन रखते हैं. यहां भी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए.' कैरोन शहर में करीब आठ साल से इस काम में सक्रिय हैं. वो अब तक आठ बावड़ियों को साफ कर चुके हैं. उनका परिवार लंदन में रहता है.
कमजोर होने के बावजूद मजबूत हौसले : कैरोन का पिछले दिनों पैर फ्रेक्चर हो गया था, इसलिए वह अब पहले की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं. कैरोन युवाओं की प्रेरणा बने हुए हैं और महामंदिर बावड़ी की सफाई में सबसे आगे झाड़ू लेकर काम कर रहे हैं. ग्रुप के युवा रवींद्र कहते हैं कि वह भले ही ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं. जल्द ही शहर के अन्य स्थलों की भी सफाई दूसरे संगठनों के साथ मिलकर करने जा रहे हैं. जिससे शहर का हेरिटेज बना रहे.
बचाना चाहिए यह धरोहर : राजस्थान के कई इलाकों में पुराने समय में पानी को संग्रहित करने के लिए कोई बावड़ी और झालरे का निर्माण हुआ था. जोधपुर में भी ऐसे कई स्थान हैं, जहां पानी संग्रहित किया जाता था और उसका उपयोग दैनिक जीवन में होता था. कैरोन ने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में पानी की महत्व बहुत अधिक होता है, जहां इस तरह की वाटर बॉडिज बनाई जाती थी. यह एक तरह से पानी का घर है. राजस्थान जहां पानी का स्तर कम हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकाल के लिए हमें जल संरक्षण की योजना पर काम करना चाहिए. इन्हें बचाना चाहिए.