जेल से छूटने के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले इरफान सोलंकी, बोले- बहुत दर्द सहा है, हमारा दुश्मन भी जेल न जाए
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी ही उनका स्थायी घर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 9:59 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी तीन साल बाद जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे. यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से परिवार के साथ मुलाकात की. ईटीवी भारत से बातचीत में भावुक होते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक पारिवारिक स्नेह का क्षण था. दिवाली और भैया दूज के मौके पर अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जो साथ निभाया, वह जीवनभर नहीं भूल सकता.
इरफान सोलंकी ने कहा, तीन साल की जेल यात्रा में बहुत दर्द सहा है. यह कैसा अनुभव रहा, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही दुआ करता हूं कि मेरा दुश्मन भी किसी साजिश या झूठे मुकदमे में जेल न जाए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं आजम खान, अब्बास अंसारी और अब उनके स्वयं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है.
अखिलेश यादव हमारे पारिवारिक संरक्षक : इरफान सोलंकी ने कहा, अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया ही नहीं, एक अभिभावक की भूमिका निभाते हैं. जब भी समाजवादी पार्टी का कोई विधायक या नेता प्रताड़ित होता है, सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश यादव को होता है. हम आज सिर्फ आभार व्यक्त करने आए थे, कोई सियासत करने नहीं.
उन्होंने कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी ही उनका स्थायी घर है. उन्होंने उन अफवाहों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं.
इरफान सोलंकी ने बताया कि उपचुनाव में उनकी पत्नी ने 'झांसी की रानी की तरह' चुनाव लड़ा और शीशामऊ की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक समर्थन दिया. उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलते, वे हकीकत से अनजान हैं. अखिलेश यादव ने हमेशा हमारे हक और न्याय की आवाज बुलंद की है.
2027 चुनाव को लेकर मजबूत संकल्प : उन्होंने कहा कि 2027 तक संघर्ष जारी रहेगा और समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटेगी. हम दुआ करते हैं कि अब किसी कार्यकर्ता को जेल का चेहरा न देखना पड़े और 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही सभी झूठे मुकदमे खत्म हों. शीशामऊ विधायक नसीम सोलंकी ने कहा, हमने तीन साल तक पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी. आज भैया दूज के दिन मैं अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेने आई हूं. अखिलेश यादव सिर्फ हमारे नेता नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं.
