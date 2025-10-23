ETV Bharat / state

जेल से छूटने के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले इरफान सोलंकी, बोले- बहुत दर्द सहा है, हमारा दुश्मन भी जेल न जाए

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी तीन साल बाद जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे. यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से परिवार के साथ मुलाकात की. ईटीवी भारत से बातचीत में भावुक होते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक पारिवारिक स्नेह का क्षण था. दिवाली और भैया दूज के मौके पर अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जो साथ निभाया, वह जीवनभर नहीं भूल सकता.

इरफान सोलंकी ने कहा, तीन साल की जेल यात्रा में बहुत दर्द सहा है. यह कैसा अनुभव रहा, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही दुआ करता हूं कि मेरा दुश्मन भी किसी साजिश या झूठे मुकदमे में जेल न जाए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं आजम खान, अब्बास अंसारी और अब उनके स्वयं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है.

अखिलेश यादव हमारे पारिवारिक संरक्षक : इरफान सोलंकी ने कहा, अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया ही नहीं, एक अभिभावक की भूमिका निभाते हैं. जब भी समाजवादी पार्टी का कोई विधायक या नेता प्रताड़ित होता है, सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश यादव को होता है. हम आज सिर्फ आभार व्यक्त करने आए थे, कोई सियासत करने नहीं.

उन्होंने कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं. समाजवादी पार्टी ही उनका स्थायी घर है. उन्होंने उन अफवाहों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं.