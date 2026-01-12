ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- अनिश्चितकाल के लिए किसी संस्था को नहीं कर सकते ब्लैकलिस्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था को अनिश्चित काल के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता है. ऐसा करना मनमाना कार्य है और यह नागरिक मृत्यु के समान है. और मौलिक अधिकार के विरुद्ध है. कोर्ट ने मैसर्स विज़िटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जारी अनिश्चितकालीन ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है.

मूल अनुबंध का हिस्सा नहीं है: समग्र शिक्षा अभियान के तहत शाहजहांपुर में 168 ईसीसीई शिक्षकों और 40 तकनीकी प्रशिक्षकों का अनुबंध होना था. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 29 सितंबर 2025 को कंपनी को 504 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने और दस्तावेजों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था. कंपनी का कहना था कि यह कार्य उनके मूल अनुबंध का हिस्सा नहीं है और कार्यक्षेत्र का एकतरफा विस्तार है. इसके बाद 26 नवंबर 2025 को कंपनी को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. याची कंपनी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

गलत दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई: खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाई किसी संस्था के व्यवसायिक अस्तित्व को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, इसलिए इसे स्थायी नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट ने यह भी पाया कि कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर समुचित विचार नहीं किया गया और जिन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की गई, वे कंपनी को उपलब्ध नहीं कराए गए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है.

शिकायतकर्ता अधिकारी फैसला नहीं कर सकता: कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने शिकायत की, वही इस मामले में निर्णयकर्ता नहीं हो सकता. सरकारी आदेशों के अनुसार, ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है, न कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को. कोर्ट ने 26 नवंबर 2025 के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करते हुए मामला जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया है. साथ ही, अंतरिम राहत देते हुए कंपनी को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय तक या अगले आठ सप्ताह तक भविष्य के टेंडरों में भाग लेने की अनुमति दी है.