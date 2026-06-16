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इरफान बघीरा की खून से लथपथ मिली लाश, सिरगिट्टी के गणेश नगर में फैली दहशत

बिलासपुर: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर लोग लगातार डर के साए में हैं. एक बार फिर मंगलवार को उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब खून से सना हुआ एक शव रिहायशी इलाके की गली में मिला. लोगों को जैसे ही गली में लाश के पड़े होने की खबर मिली, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिरगिट्टी पुलिस भी पहुंची. जिस जगह पर शव पड़ा था वो लोगों के आने जाने का रास्ता है, लिहाजा पुलिस ने सबूत खत्म न हो जाए इसलिए गली के उस हिस्से को सील कर दिया.

इरफान बघीरा की हत्या, गली में मिली लाश

पुलिस की जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम इरफान बघीरा, उम्र 26 साल, पिता का नाम शेख खलील था. स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह जब वो सोकर उठे तो उनको गली में लाश पड़ी मिली. लोगों ने जब करीब से जाकर शव को देखा तो पाया कि मृतक इरफान बघीरा है.