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इरफान बघीरा की खून से लथपथ मिली लाश, सिरगिट्टी के गणेश नगर में फैली दहशत

मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. पुलिस ने सबूत खोजने के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली.

IRFAN BAGHEERA BODY FOUND
इरफान बघीरा की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 2:35 PM IST

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बिलासपुर: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर लोग लगातार डर के साए में हैं. एक बार फिर मंगलवार को उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब खून से सना हुआ एक शव रिहायशी इलाके की गली में मिला. लोगों को जैसे ही गली में लाश के पड़े होने की खबर मिली, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिरगिट्टी पुलिस भी पहुंची. जिस जगह पर शव पड़ा था वो लोगों के आने जाने का रास्ता है, लिहाजा पुलिस ने सबूत खत्म न हो जाए इसलिए गली के उस हिस्से को सील कर दिया.

इरफान बघीरा की हत्या, गली में मिली लाश

पुलिस की जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम इरफान बघीरा, उम्र 26 साल, पिता का नाम शेख खलील था. स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह जब वो सोकर उठे तो उनको गली में लाश पड़ी मिली. लोगों ने जब करीब से जाकर शव को देखा तो पाया कि मृतक इरफान बघीरा है.

एक संदेही को हिरासत में लिया गया है. जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी कि हत्या किसने की और क्यों की. मृतक के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है. मृतक युवक से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं. हम ये पता कर रहे हैं कि इसकी अदावत या पुरानी रंजिश किसी से तो नहीं थी: निमितेश सिंह, सीएसपी

सिरगिट्टी पुलिस ने एक संदेही को पकड़ा

आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने हत्या के बाद शव को गली में फेंक दिया होगा. मृतक इरफान बघीरा के शव पर चोट के कुछ गहरे निशान भी मिले हैं. पुलिस ने शव को पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत किस वक्त पर हुई और किस तरह के हमले में जान गई. मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉड को भी बुलाया गया ताकि हत्यारों से जुड़े सुराग जुटाए जा सकें. हत्या किसने की और क्यों की अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है.

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