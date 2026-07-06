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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा- आस्था के साथ खिलवाड़, हो निष्पक्ष जांच

जामताड़ा: अयोध्या से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामला को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है. झारखंड में भी मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चोरी मामले को आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है और उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान

अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. झारखंड में भी इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चोरी मामले को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय बताया है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान (Etv Bharat)

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं डाका है: इरफान

इरफान अंसारी में कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं है बल्कि एक डाका है. मंत्री ने कहा कि भारत के करोड़ों श्रद्धालुओं काी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु पैसा, सोना, चांदी और हीरे तक दान देते हैं. मंत्री ने आगे कहा कि श्रद्धालु राम मंदिर में दान देते हैं भाजपा को नहीं. चोरी करने वालों को एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा.

भाजपा सरकार में मंदिर में चोरी तो जनता का न्याय कहां होगाः इरफान अंसारी