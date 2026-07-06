अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा- आस्था के साथ खिलवाड़, हो निष्पक्ष जांच
मंत्री इरफान अंसारी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की यूपी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है.
Published : July 6, 2026 at 7:19 PM IST
जामताड़ा: अयोध्या से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामला को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है. झारखंड में भी मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चोरी मामले को आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है और उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान
अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. झारखंड में भी इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चोरी मामले को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय बताया है.
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं डाका है: इरफान
इरफान अंसारी में कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं है बल्कि एक डाका है. मंत्री ने कहा कि भारत के करोड़ों श्रद्धालुओं काी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु पैसा, सोना, चांदी और हीरे तक दान देते हैं. मंत्री ने आगे कहा कि श्रद्धालु राम मंदिर में दान देते हैं भाजपा को नहीं. चोरी करने वालों को एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा.
भाजपा सरकार में मंदिर में चोरी तो जनता का न्याय कहां होगाः इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार में राम मंदिर में चोरी हो जाती है, सरकार वहां सुरक्षा नहीं कर पाती है तो आम जनता का क्या होगा. बाबा धाम मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं लेकिन एक पैसा भी चोरी नहीं होती है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है. कहा कि मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि झारखंड से भी है. मंत्री ने कहा कि बाबा धाम में अयोध्या से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं लेकिन एक पैसा दान का चोरी नहीं होता है क्योंकि झारखंड में संवेदनशील सरकार है.
भाजपा पर लगाया आरोप
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को दबाने के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि मंदिर चढ़ावा चोरी मामला को डाइवर्ट करने के लिए गलत ढंग से मजार पर लाखों की चोरी का मामला लगाया जा रहा है.
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