ETV Bharat / state

बाबूलाल जी को मैं बहुत हल्के में लेता हूं, उनका काम ही है ट्वीट करना- स्वास्थ्य मंत्री

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है.

IRFAN ANSARI ON BABAULAL MARANDI
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 18, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः बाबूलाल मरांडी द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी को बहुत हल्के में लेता हूं मैं. बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने कई जानें बचाई हैं, लेकिन बाबूलाल जी को यह नहीं दिखता. अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, तो वह उसका मुद्दा बनाते हैं, खुद बाबूलाल जी ने 20 साल तक क्या किया.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

महिला मरीज की मौत पर बाबूलाल मरांडी का पोस्ट

दरअसल, घटना बीते कई दिन पहले की है. जहां झारखंड के मुख्यमंत्री का पैतृक गांव नेमरा में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस खराब हो गई थी और उसे ठीक करने में काफी देर लग गई, जिसके कारण एम्बुलेंस में ले जा रही एक महिला मरीज की मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है और इस हादसे का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं. साथ ही कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता ने ग्रामीणों को खटारा एम्बुलेंस के भरोसे छोड़ दिया है.

हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है- स्वास्थ्य मंत्री

इस बीच बोकारो आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इस बात को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने पहले तो यह कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है. वहीं बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कहा कि बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इरफान अंसारी ने कहा कि गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है. उसे मेंटेनेंस की जरूरत है. मशीन है तो खराब भी हो सकती है. नया टेंडर होगा तो उसे दुरुस्त किया जाएगा. हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है.

ये भी पढ़ें-

अल्पसंख्यक सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, हमें भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए: मंत्री इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने JHOSCON 2026 का किया शुभारंभ, रेटिना सर्जरी के लिए पुरस्कार जीतने वाले सर्जन डॉ विभूति को किया सम्मानित

रिम्स पहुंचे मंत्री इरफान और मंत्री योगेंद्र प्रसाद, हाथी के हमले से घायल हुए लोगों का जाना हाल, मृतकों के आश्रितों के लिए बड़ी सहायता राशि की घोषणा

TAGGED:

BABULAL MARANDI
HEALTH MINISTER IRFAN ANSARI
एंबुलेंस में महिला मरीज की मौत
IRFAN ANSARI
IRFAN ANSARI ON BABAULAL MARANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.