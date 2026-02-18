बाबूलाल जी को मैं बहुत हल्के में लेता हूं, उनका काम ही है ट्वीट करना- स्वास्थ्य मंत्री
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है.
Published : February 18, 2026 at 12:39 PM IST
बोकारोः बाबूलाल मरांडी द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी को बहुत हल्के में लेता हूं मैं. बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने कई जानें बचाई हैं, लेकिन बाबूलाल जी को यह नहीं दिखता. अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, तो वह उसका मुद्दा बनाते हैं, खुद बाबूलाल जी ने 20 साल तक क्या किया.
महिला मरीज की मौत पर बाबूलाल मरांडी का पोस्ट
दरअसल, घटना बीते कई दिन पहले की है. जहां झारखंड के मुख्यमंत्री का पैतृक गांव नेमरा में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस खराब हो गई थी और उसे ठीक करने में काफी देर लग गई, जिसके कारण एम्बुलेंस में ले जा रही एक महिला मरीज की मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है और इस हादसे का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं. साथ ही कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता ने ग्रामीणों को खटारा एम्बुलेंस के भरोसे छोड़ दिया है.
अस्पताल के ढहने से, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाइयों की कमी के कारण और जर्जर सड़कों जैसी वजहों से अनेक लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं। झारखंड की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें इस ख़राब एम्बुलेंस के दरवाज़े पर लगी हैं। लोग तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं,… pic.twitter.com/c5Wnx1Ox8d— Babulal Marandi (@yourBabulal) February 16, 2026
हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है- स्वास्थ्य मंत्री
इस बीच बोकारो आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इस बात को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने पहले तो यह कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है. वहीं बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कहा कि बाबूलाल मरांडी का काम ही है ट्वीट करना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इरफान अंसारी ने कहा कि गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है. उसे मेंटेनेंस की जरूरत है. मशीन है तो खराब भी हो सकती है. नया टेंडर होगा तो उसे दुरुस्त किया जाएगा. हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है.
