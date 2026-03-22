ETV Bharat / state

IRCTC भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण भारत के इन 5 तीर्थस्थलों के कराएगा दर्शन, जानें पैकेज और कैसे करें बुकिंग

IRCTC तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा.

दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा.
दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) दक्षिण भारत की यात्रा कराएगा. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 11 से 22 अप्रैल तक होगी. इस यात्रा में IRCTC तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा.

11 रात और 12 दिन का ये पैकेज होगा. इस यात्रा सेवा में LTC और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है. EMI की सुविधा IRCTC पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी और गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 751 है. सेकंड एसी (कुल 49 सीटें), थर्ड एसी (कुल 210 सीटें) और स्लीपर (कुल 492 सीटें) हैं.

इन स्थानों से पकड़ सकते हैं ट्रेन : उन्होंने बताया कि ट्रेन गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर से पकड़ी जा सकती है. इस पैकेज में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है.

इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने का पैकेज : 24790 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 23400 रुपए है. (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था).

स्टैंडर्ड श्रेणी ( थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज : 42530 रुपए प्रति व्यक्ति व प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 40900 रुपए है. (थर्ड एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था).

कम्फर्ट श्रेणी ( सेकंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज : 56710 रुपए प्रति व्यक्ति व प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 54750 रुपए है. (सेकंड एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था).

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग : इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित IRCTC कार्यालय और IRCTC की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 9236391908, 9305110962, 8287930908, 9415042930, 8287930913, 9236391925 इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में चाइनीज मांझे से 6 साल की बच्ची का गला कटा, 10 टांके लगे, 6 पतंगबाज गिरफ्तार

TAGGED:

BHARAT GAURAV TRAIN
IRCTC SOUTH INDIA TOUR
SOUTH INDIA BHARAT GAURAV TRAIN
भारत गौरव ट्रेन दक्षिण भारत यात्रा
BHARAT GAURAV TRAIN TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.