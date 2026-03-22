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IRCTC भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण भारत के इन 5 तीर्थस्थलों के कराएगा दर्शन, जानें पैकेज और कैसे करें बुकिंग

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) दक्षिण भारत की यात्रा कराएगा. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 11 से 22 अप्रैल तक होगी. इस यात्रा में IRCTC तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा.

11 रात और 12 दिन का ये पैकेज होगा. इस यात्रा सेवा में LTC और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है. EMI की सुविधा IRCTC पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी और गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 751 है. सेकंड एसी (कुल 49 सीटें), थर्ड एसी (कुल 210 सीटें) और स्लीपर (कुल 492 सीटें) हैं.

इन स्थानों से पकड़ सकते हैं ट्रेन : उन्होंने बताया कि ट्रेन गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर से पकड़ी जा सकती है. इस पैकेज में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है.

इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने का पैकेज : 24790 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य 23400 रुपए है. (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था).