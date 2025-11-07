ETV Bharat / state

IRCTC क्रिसमस-2025 पर घुमाएगा थाईलैंड; जानिए 6 दिन के टूर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात

लखनऊ: अगर आप घूमने के हैं शौकीन और करना चाहते हैं विदेश की सैर, तो आपके लिए आईआरसीटीसी क्रिसमस-डे के अवसर पर लाया है एक खास प्लान. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) लखनऊ कार्यालय की तरफ से एक आकर्षक अंतरराष्ट्रीय टूर "थाईलैंड कॉलिंग" लांच किया गया है. यह विशेष टूर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का होगा. यात्रियों को पटाया (Pattaya) और बैंकॉक (Bangkok) की 6 दिन की यात्रा कराई जाएगी.

टूर में क्या होगा खास: आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र) अजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, 4 स्टार होटल में ठहरने, भारतीय भोजन (5 ब्रेकफास्ट, 5 लंच, 4 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी. इनमें टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काजार शो, बैंकॉक मंदिर, चाओ फ्राया क्रूज डिनर, सफारी वर्ल्ड, जेम्स गैलरी शामिल हैं.

IRCTC टूर पर कितना खर्च होगा: उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 75400 रुपए होगा. दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर मूल्य प्रति व्यक्ति 63500 रुपए, 3 व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर मूल्य प्रति व्यक्ति 63500 रुपए होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 59000 रुपए बेड सहित और 52300 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.