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IRCTC लेकर आया तीन ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का पैकेज, जानिए कैसे कराएं बुकिंग

गोरखपुर: पर्यटन के साथ धार्मिक यात्रा की इच्छा रखने वालों के लिए IRCTC पैकेज लेकर आया है. इसमें तीन ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी दर्शन का अवसर मिलेगा. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए जाना जाता है. इसके जरिए यात्राओं को प्रबंधित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है. इसीलिए इसे भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में स्थापित किया गया है.

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा, आईआरसीटीसी ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि यात्रियों की अधिक मांग को देखते हुए आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लखनऊ से तीन ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी दर्शन का हवाई टूर पैकेज का संचालन किया जा रहा है. यह पैकेज 05 रात एवं 06 दिन का है. जिसमें नासिक-शिर्डी और छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दिनांक 22.10.2026 से 27.10.2026 तक रहेगा.

उन्होंने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से नासिक जाने एवं नासिक से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है. यात्रा के दौरान नासिक के पंचवटी में पांच बरगद के पेड़, सीता गुफा मंदिर और त्रिम्बकेश्वर मंदिर एवं नासिक से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन कराया जाएगा. शिरडी में शिर्डी साई बाबा और शनि शिगनापुर मंदिर के दर्शन, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में घृष्णेश्वर मंदिर और एल्लोरा की गुफाओं आदि का भी भ्रमण कराया जाएगा.