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तत्काल टिकट में सेंध! MP के काउंटर से खेल, जिसे बिहार में गुड्डू बेचता था.. चार यात्रियों से पूछताछ

बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर पवन एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. चार यात्रियों को पकड़ा गया है.

Samastipur RPF ticket fraud
रेलवे के तत्काल टिकट पर लगी सेंध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 12:55 PM IST

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समस्तीपुर: रेल टिकट में टेंपरिंग का बड़ा खुलासा हुआ है. समस्तीपुर जंक्शन में टीटीई की टिकट जांच के दौरान कई यात्रियों को पकड़ा गया है. अब मामले में टिकट बिचौलियों के खिलाफ आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है.

तत्काल टिकट सिस्टम में बड़ी सेंध: रेलवे के तत्काल टिकट सिस्टम में सेंध लगाकर एक बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह बड़े पैमाने पर अवैध धंधा चला रहा है. यह गिरोह सैकड़ों किलोमीटर दूर से तत्काल टिकट लाकर स्थानीय यात्रियों को महंगे दामों पर उपलब्ध करा देता था. समस्तीपुर में पवन एक्सप्रेस के भीतर विरूपित टिकट के साथ पकड़े गए चार यात्रियों से हुई कड़ी पूछताछ के बाद इस पूरे रैकेट का सनसनीखेज भंडाफोड़ हुआ है.

टिकट से छेड़छाड़ और ओवरराइटिंग: दरअसल पवन एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान टीटीई ने चार यात्रियों को टिकटों में संदिग्ध छेड़छाड़ और अक्षरों की ओवरराइटिंग पकड़ी है. इसके बाद टीटीई ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी यात्रियों को सत्यापन के बाद समस्तीरुक आरपीएफ पोस्ट के हवाले कर दिया है. पकड़े गए यात्रियों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

दलाल से महंगे दाम पर खरीदा टिकट: जानकारी के अनुसार सम्बंधित यात्री, दलाल से करीब नौ हजार का टिकट 22 हजार में खरीद कर यात्रा कर रहे थे. मधुबनी से मुंबई जा रहे रेल यात्री से टिकट जांच के दौरान टिकट दलालों का एक अलग ही कारनामा सामने आया है. टीटीई ने पकड़े गए यात्रियों के टिकट पर लिखे कुछ शब्द बदले हुए और संदिग्ध पाए, जिसके बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ है.

मधुबनी का था बिचौलिया: वहीं जानकारी के अनुसार, पूछताछ में यात्रियों ने बताया है कि वे मधुबनी से मुंबई जा रहे थे. यात्रा कर रहे यात्री की पहचान मधुबनी निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि 9,300 रुपये का तत्काल टिकट उन्होंने 22,000 रुपये में खरीदी थी. वहीं उन्होंने यह भी कबूला है कि उन्होंने मधुबनी निवासी कथित टिकट बिचौलिया गुड्डू कुमार से यह टिकट खरीदा था.

मध्य प्रदेश से जुड़े गिरोह के तार: इस अवैध टिकट नेटवर्क की जड़ें मध्य प्रदेश में होने की अहम जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है. गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से तत्काल काउंटर टिकट बुक कराते थे. इसके बाद वे इन टिकटों को लेकर बिहार आते थे और यहां ऊंचे दामों पर जरूरतमंद यात्रियों को बेच देते थे. आरपीएफ अब वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर रही है.

व्हाइटनर से छिपाई काउंटर की पहचान: पकड़े जाने से बचने के लिए शातिर दलाल टिकट के निचले हिस्से में छपे स्टेशन का नाम वाटरमार्क या व्हाइटनर लगाकर मिटा देते थे. ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वास्तविक टिकट काउंटर की पहचान न हो सके. अक्षरों को छिपाने की इस चालाकी को टीटीई ने जांच के दौरान पकड़ लिया, जिसके बाद जालसाजी का यह अनोखा तरीका सबके सामने आ सका.

मास्टरमाइंड की तलाश जारी: बहरहाल अब इस मामले में आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वहीं समस्तीपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया की मानें तो टिकट टेम्परिंग से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा. अब इस मामले में समस्तीपुर रेल डिवीजन का वाणिज्य विभाग भी सतर्क हुआ है.

"मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए दो से तीन टीमें गठित की गई हैं. समस्तीपुर रेल डिवीजन के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं."- अविनाश करोसिया,इंस्पेक्टर, समस्तीपुर आरपीएफ

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