हजरत निजामुद्दीन स्टेशन बना अखाड़ा, वंदे भारत ट्रेन में जमकर हुई मारपीट, जानिए वजह
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर जमकर बेल्ट और डस्टबिन चलाते दिखाई दे रहे हैं.
Published : October 17, 2025 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के आईआरसीटीसी कर्मचारियों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सामने आया है. यह झगड़ा खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में पानी का बॉक्स रखने को लेकर शुरू हुआ था, जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक बेल्ट से मारपीट तक पहुंच गया. रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर झगड़ा हुआ.
बताया गया कि ट्रेन के दो कोच असिस्टेंट्स के बीच पहले पानी के बॉक्स को ट्रेन के अंदर रखने को लेकर बहस हुई. पानी का बॉक्स को पहले अपने कोच में रखने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई. इमसें आईआरसीटीसी वेंडर के और भी कर्मचारी शामिल हो गए. इसके बाद बेल्ट निकालकर एक दूसरे को मारने लगे. यह विवाद ट्रेन के अंदर शुरू हुआ और बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक पहुंच गया.
घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने बीच-बचाव किया. मौके पर पहुंची गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) दोनों पक्षों को थाने ले गई. बाद में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया. किसी भी पक्ष ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.
हालांकि, शुक्रवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे व पुलिस प्रशासन हरकत में आया. जीआरपी थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस घटना को शांति भंग करने की धाराओं में दर्ज किया है. इस पूरे मामले में आईआरसीटीसी के मुख्य संपर्क अधिकारी वीके भाटी का कहना है कि आईआरसीटीसी के जिस वेंडर के कर्मचारियों ने आपस में मारपीट की थी. उस वेंडर को नोटिस दिया गया है. मामले में जीआरपी थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: