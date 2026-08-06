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IRCTC का विशेष टूर पैकेज; चार ज्योतिर्लिंग के साथ करें स्टेचू ऑफ यूनिटी के दर्शन, 17 अगस्त से चलेगी विशेष ट्रेन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: IANS )

गोरखपुर : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेल पैकेज लांच कर रहा है. पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन से 17 अगस्त से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. "भारत गौरव टूरिस्ट" ट्रेन के माध्यम से चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही स्टेचू ऑफ यूनिटी को देखने का भी इस यात्रा में सुनहरा मौका है. आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस यात्रा का मुख्य आर्कषण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), द्वारकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात), स्टेचू ऑफ यूनिटी का दर्शन है.