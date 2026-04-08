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IRCTC का धमाकेदार पैकेज; एक साथ करिए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ये है पैकेज

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि IRCTC गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योर्तिलिंग, गुजरात में द्वारिकाधीश, नागेश्वर ज्योर्तिलिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योर्तिलिंग, नासिक में त्रियंबकेश्वर, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योर्तिलिंग, संभाजी नगर में घृष्णेश्वर ज्योर्तिलिंग एवं स्थानीय मंदिर यात्रा का संचालन किया जाएगा.

वाराणसी: जल्द ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में अगर आप भी कहीं अपने परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास एक साथ ज्योतिर्लिंग और अलग-अलग जगह की यात्रा का सुनहरा मौका है, वह भी बजट में. क्योंकि आईआरसीटीसी 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का एक स्पेशल पैकेज लेकर आ चुका है. जिसमे आप भी बुकिंग कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि इस यात्रा पैकेज में एसी सेकेंड, थर्ड और स्लीपर क्लास में नाश्ता, दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण शामिल है. इकोनॉमी स्लीपर क्लास में यात्रा के लिए पैकेज का मूल्य 23500 प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) पर मूल्य 38430, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए डबल, ट्रिपल एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल, ट्रिपल (शेयरिंग, नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एण्ड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है. यहां प्रति व्यक्ति 39700 देय होंगे और प्रति बच्चे के साथ 52500 देना होगा.

कम्फर्ट वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में यात्रा के लिए पैकेज का मूल्य 53260 प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) के लिए 51370 अतिरिक्त देना होगा. वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये डबल,-ट्रिपल एसी होटलों में ठहरने, (शेयरिंग, नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार), वॉश एण्ड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है. इस प्लान में एलटीसी एवं ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार की जाएगी. इस यात्रा की बुकिंग के लिए पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है.

जानकारी एवं बुकिंग के लिए नंबर: 9236391908, 9305110962, 8287930908, 9415042930, 8287930913 एवं 9236391925 पर सम्पर्क किया जा सकता है.

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