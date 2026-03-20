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IRCTC Tour Majestic Southern; मैसूर से कोयंबटूर घूमने का मौका, जानें हवाई टूर पैकेज का रेट

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोगों की मांग को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लखनऊ से “मैजेस्टिक साउथर्न - मैसूर से कोयंबटूर” का हवाई टूर पैकेज लांच किया है. यह पैकेज सात रात और आठ दिन 25 अप्रैल से दो मई तक का होगा. जिसमें मैसूर, कूर्ग, ऊटी और कोयंबटूर का भ्रमण कराया जाएगा.











टूर की विशेषताएं : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से बेंगलूर जाने और कोयंबटूर से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है. यात्रा के दौरान बेंगलूर से मैसूर जाते समय श्रीरंगापटना मंदिर का दर्शन, मैसूर में मैसूर महल, वृंदावन गार्डन, चामुंडी मंदिर के दर्शन, कुर्ग में स्वर्ण मंदिर, दुबारे हाथी शिविर का भ्रमण, बहगमंडला मंदिर, अब्बे फॉल्स, ओंकारेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन, कुर्ग से ऊटी जाते समय देवदार के पेड़ के जंगल का भ्रमण, ऊटी में बाॅटेनिकल गार्डन, ऊटी झील, गुलाब उद्यान, चाय संग्रहालय, डोड्डाबेट्टा चोटी, कोयंबटूर में आदियोगी शिव प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा.





पैकेज टैरिफ (प्रति व्यक्ति लागत)



-71,000 रुपये एक व्यक्ति के लिए.

-54,500 रुपये दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर.

-51,500 रुपये तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर.

-43,200 रुपये माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य बेड सहित और 38,900 रुपये बिना बेड के होगा.











पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी बुकिंग



इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए लखनऊ में इन मोबाइल नंबरों पर 8287930912/9236391909/8287930902 संपर्क कर सकते हैं.