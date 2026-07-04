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लखनऊ से कर्नाटक के ऐतिहासिक धरोहरों की सैर कराएगा IRCTC, 5 रात और 6 दिन का मानसून स्पेशल पैकेज लॉन्च

कौन- कौन से स्पॉट हैं शामिल? : इस विशेष टूर के अंतर्गत यात्रियों को कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, भव्य स्थापत्य कला, ऐतिहासिक स्मारकों और विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा. जिसमें अंजनाद्री हिल, विट्ठल मंदिर परिसर, विरुपाक्ष मंदिर, स्टोन चैरियट, हेमकुटा हिल, ससिवेकालु गणेश, बादामी गुफा मंदिर और चित्रदुर्ग किला शामिल है.



टूर पैकेज में कितना खर्च लगेगा?: एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य 53,100 रुपए प्रति व्यक्ति, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर 43,100 रुपए प्रति व्यक्ति और तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर 40,600 रुपए प्रति व्यक्ति होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों का पैकेज मूल्य 35,500 रुपए (बेड सहित) और 32,100 रुपए (बिना बेड) होगा. दो से चार वर्ष तक के बच्चों के लिए बिना बेड पैकेज मूल्य 17,600 रुपए प्रति बच्चा निर्धारित है.



इस टूर की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. जानकारी एवं बुकिंग के लिए 9236391909 / 9305111765/ 9236391911 मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

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