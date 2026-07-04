लखनऊ से कर्नाटक के ऐतिहासिक धरोहरों की सैर कराएगा IRCTC, 5 रात और 6 दिन का मानसून स्पेशल पैकेज लॉन्च
30 जुलाई से शुरू होगी 'हंपी-बादामी विरासत ओडिसी' हवाई यात्रा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 4:13 PM IST
लखनऊ: आईआरसीटीसी ने मानसून स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है. खास बात ये है कि, IRCTC इस बार हवाज जहाज से कर्नाटक की ऐतिहासिक धरोहरों की सैर कराएगा. इसका नाम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने 'हंपी-बादामी विरासत ओडिसी' टूर पैकेज रखा है.
क्यों खास है मानसून टूर पैकेज?: पैकेज की शुरुआत लखनऊ से 30 जुलाई को होगी. इसका समापन 4 अगस्त को होगा. इसमें 5 रात और 6 दिन आप IRCTC के साथ रहेंगे. इस हवाई टूर पैकेज में लखनऊ से कर्नाटक की यात्रा, दर्शनीय स्थलों की सैर, आवास और भोजन शामिल है.
यात्रियों के लिए लखनऊ से आने-जाने की विमान यात्रा, आरामदायक होटल आवास, नाश्ता और रात्रि भोजन, सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, अनुभवी टूर एस्कॉर्ट और स्थानीय परिवहन की सुविधा शामिल है. यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटलों में की जाएगी.- अजीत कुमार सिन्हा, आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर
कौन- कौन से स्पॉट हैं शामिल? : इस विशेष टूर के अंतर्गत यात्रियों को कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, भव्य स्थापत्य कला, ऐतिहासिक स्मारकों और विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा. जिसमें अंजनाद्री हिल, विट्ठल मंदिर परिसर, विरुपाक्ष मंदिर, स्टोन चैरियट, हेमकुटा हिल, ससिवेकालु गणेश, बादामी गुफा मंदिर और चित्रदुर्ग किला शामिल है.
टूर पैकेज में कितना खर्च लगेगा?: एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य 53,100 रुपए प्रति व्यक्ति, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर 43,100 रुपए प्रति व्यक्ति और तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर 40,600 रुपए प्रति व्यक्ति होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों का पैकेज मूल्य 35,500 रुपए (बेड सहित) और 32,100 रुपए (बिना बेड) होगा. दो से चार वर्ष तक के बच्चों के लिए बिना बेड पैकेज मूल्य 17,600 रुपए प्रति बच्चा निर्धारित है.
इस टूर की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. जानकारी एवं बुकिंग के लिए 9236391909 / 9305111765/ 9236391911 मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: एलडीए के नियम: लखनऊ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शा पास कराने की शर्तें, आप भी समझिए
यह भी पढ़ें: लखनऊ के पास खुल रहा नया टूरिस्ट प्लेस, 52.50 लाख की लागत से तैयार नियामतपुर इको-प्रोजेक्ट, जानिए क्या सुविधाएं