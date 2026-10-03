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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू, तेजस्वी, राबड़ी को राहत.. राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ?

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू, तेजस्वी, राबड़ी को राहत ( ETV Bharat )

पटना : आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय होने की प्रक्रिया फिलहाल टल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई के लिए अब 30 अक्टूबर की अगली तारीख तय की गई है.

इससे पहले 11 सितंबर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "यह कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार है. हम सहयोग करेंगे." यह मामला उस समय से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद यादव केन्द्र में रेल मंत्री थे. सीबीआई के आरोप के मुताबिक, रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका सुजाता होटल को देने में गड़बड़ी हुई.

''यह पूरी तरह से एक प्रक्रियात्मक मुद्दा है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि औपचारिक आरोप तय करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है. जांच एजेंसी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और 30 अक्टूबर को अदालत को सूचित करेगी." - वरुण जैन, अधिवक्ता

अदालत की कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता वरुण जैन ने कहा, अदालत ने आरोप तय करने का आदेश सुनाया था और आज औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने थे. आदेश में यह उल्लेख है कि पूर्ववर्ती अदालत आरोप तय करके इसे इस अदालत को भेजेगी.

क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी. यह जांच सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई थी. सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

IRCTC होटल टेंडर मनी लॉन्ड्रिंग मामला

जांच के अनुसार, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था था. उन्होंने पुरी और रांची के रेलवे होटलों के विकास व संचालन का ठेका नियमों को ताक पर रखकर मैसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया था.

इस आवंटन के एवज में, मैसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अत्यंत कम कीमत पर दो एकड़ भूखंड हस्तांतरित करने का सौदा हुआ था. इस कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण लालू यादव के करीबी सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिजनों के हाथ में था.

बाद में इस जमीन और कंपनी का नियंत्रण नाममात्र की कीमत पर शेयर खरीद के जरिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से जमीन का मालिकाना हक यादव परिवार के पास आ गया.

ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 44 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था, जिसे बाद में निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराया था. ईडी ने इस मामले में 24 अगस्त 2018 को राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के स्पेशल जज के सामने अभियोजन शिकायत दर्ज की थी.

बीजेपी प्रवक्ता बोले- न्याय होना चाहिए

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने IRCTC घोटाले में लालू परिवार के ऊपर सुनवाई पर कहा, "न्याय होना चाहिए. ऐसे थोड़ी होता है. पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि बगैर नोटिफिकेशन के नौकरियां दे दी गईं, बगैर टेंडर के होटल मेंटेनेंस करने को दे दिया गया, उसके एवज में जमीनें लिखवा ली गईं. अपराध, भ्रष्टाचार, भय, परिवारवाद, राष्ट्रीय जनता दल का असल मतलब यही है."

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