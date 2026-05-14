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IRCTC ने लॉन्च किया सिंगापुर-मलेशिया का पैकेज; जानिए कितना है खर्च, क्या मिलेंगी सुविधाएं

आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज “समर स्पेशल–सिंगापुर और मलेशिया का (लखनऊ से) पैकेज है.

IRCTC ने लॉन्च किया सिंगापुर-मलेशिया का पैकेज.
IRCTC ने लॉन्च किया सिंगापुर-मलेशिया का पैकेज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:25 PM IST

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लखनऊ: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) लखनऊ कार्यालय ने गर्मी की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए बेहतरीन पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज के अलग-अलग रेट हैं. यात्रियों को सफर में विभिन्न तरह की सुविधाओं का वादा है. आईआरसीटीसी की तरफ से आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज “समर स्पेशल–सिंगापुर और मलेशिया का (लखनऊ से) पैकेज है. इस विशेष टूर में इन दोनों देशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. 12 जून से 19 जून तक का ये टूर होगा. इसके अंतर्गत यात्रियों को सात दिवसीय विदेशी यात्रा का अद्भुत अनुभव मिलेगा.

इस यात्रा में यात्रियों को लखनऊ से इंडिगो की उड़ान से कुआलालंपुर ले जाया जाएगा. यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी. पैकेज में भारतीय भोजन (छह नाश्ता, छह दोपहर का भोजन और सात रात्रि भोजन), ट्रैवल इंश्योरेंस और अनुभवी गाइड की सुविधा शामिल है. इस यात्रा के दौरान मलेशिया और सिंगापुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें कुआलालंपुर का प्रसिद्ध पुतराजाया, किंग पैलेस, नेशनल मॉन्यूमेंट, नेशनल मस्जिद, ओल्ड रेलवे स्टेशन, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, ट्विन टावर्स, केएल टॉवर ऑब्जर्वेटरी डेक एवं बुकीत बिंटांग मार्केट शामिल हैं.

इसके अलावा जेंटिंग हाईलैंड्स की मनोरम केबल कार राइड एवं बाटू केव्स का भ्रमण कराया जाएगा. सिंगापुर में नाइट सफारी, सिंगापुर फ्लायर, सेंटोसा आइलैंड, केबल कार राइड, मैडम तुसाद, विंग्स ऑफ टाइम शो, नेशनल ऑर्किड गार्डन, मरीना बे, मेरलियन पार्क, थियान हॉक केंग मंदिर, चाइनाटाउन, लिटिल इंडिया, बुगिस मार्केट और प्रसिद्ध गार्डन्स बाय द बे (दो डोम्स सहित) का आकर्षक भ्रमण कराया जाएगा.

आईआरसीटीसी के के रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति157000 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 131000 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 130000 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 127000 रुपए बेड सहित और 98000 रुपए बिना बेड के होगा.

इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए 8287930922/9236391909/8287930902
मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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