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श्रद्धालुओं को शिरडी व ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी पैकेज लॉन्च, बुकिंग शुरू

श्रद्धालुओं को शिरडी व ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी . ( ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) श्रद्धालुओं को जुलाई में शिरडी के साथ ही तीन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा. सोमवार को गोमतीनगर स्थित कार्यालय पर ये पैकेज लॉन्च किया गया. श्रद्धालुओं को ईएमआई पर पैकेज बुक करके यात्रा की सुविधा भी मिलेगी.

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि छह दिन की ये यात्रा 16 जुलाई से 21 जुलाई तक की होगी. इस पैकेज में नासिक, शिरडी और छत्रपति संभाजीनगर का भ्रमण शामिल है.

लखनऊ से नासिक तक हवाई यात्रा की व्यवस्था की गई है. यात्रियों के लिए तीन श्रेणी के होटलों में ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी. यात्रा के दौरान नासिक में पंचवटी, सीता गुफा मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. यहां से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का भी भ्रमण होगा.