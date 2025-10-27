ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को IRCTC का स्पेशल पैकेज, देश के खास धार्मिक स्थलों का करें दर्शन

आईआरसीटीसी लेकर आ रहा है 10 दिन 11 रात का भारत गौरव टूर, जिसमें यात्री जगन्नाथपुरी, गंगासागर और प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकेंगे.

BHARAT GAURAV TOURIST TRAIN
मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए IRCTC का स्पेशल पैकेज (ANI)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:24 PM IST

भोपाल: जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, बाबा बैद्यनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश में रहने वाले ऐसे तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा इन तीर्थ स्थानों का एक साथ दर्शन कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. 10 दिन और 11 रात के इस टूर में आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों को जगन्नाथपुरी और गंगा सागर के साथ 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराई जाएगी.

इंदौर से रवाना होगी ट्रेन

आईआरसीटीसी, भोपाल के संयुक्त महाप्रबंधक (पर्यटन), राजेंद्र बोरवन ने बताया कि "भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 4 जनवरी को इंदौर शहर से रवाना होगी. यह ट्रेन मध्य प्रदेश इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह, कटनी एवं मुरवारा स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे.

10 रातें 11 दिनों की इस यात्रा में पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. इसके लिए यात्रियों को स्लीपर में यात्रा करने के लिए 19,900 रुपये प्रति व्यक्ति चुकाना होगा. वहीं थर्ड एसी के लिए 32,450 रुपये और सेकेंड एसी में यात्रा करने के लिए 42,750 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च उठाना होगा."

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रैक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ बोर्ड ब्रेक फास्ट, लंच और डिनर, सड़क परिवहन और गुणवत्तायुक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में दूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा और हाउस कीपिंग की सेवा प्रदान की जाएगी. इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखने वाले यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन या अधिकृत एजेंट से टिकट करा सकते हैं.

ये रहेगा यात्रा का पूरा शेड्यूल-

4 जनवरी- इंदौर से ट्रेन का प्रस्थान. उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना और सागर में यात्रियों की बोर्डिंग
5 जनवरी- दमोह, कटनी और मुडवारा में यात्रियों की बोर्डिंग रात की यात्रा
6 जनवरी- कोलकाता रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा गंगा सागर तक की यात्रा, यहीं रात्रि विश्राम
7 जनवरी- ब्रेकफास्ट के बाद कोलकाता स्थित कल्ल मंदिर के दर्शन, रात में ट्रेन यात्रा
8 जनवरी- सुबह मालतीपटपुर रेलवे स्टेशन पर आगमन, सड़क मार्ग से जगन्नाथ मंदिर पुरी के दर्शन और रात्रि विश्राम
9 जनवरी- रेल यात्रा
10 जनवरी- मधुपुर रेलवे स्टेशन आगमन, सड़क मार्ग से बाबा बैद्यनाथ धाम, देर शाम बनारस के लिए प्रस्थान
11 जनवरी- काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन, रात में गंगा आरती के दर्शन और रात्रि विश्राम
12 जनवरी- बनारस से अयोध्या प्रस्थान. दिन में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन, रात्रि में इंदौर प्रस्थान
13 और 14 जनवरी- ट्रेन यात्रा और इंदौर आगमन

IRCTC BHARAT GAURAV TOURIST TRAIN
BHARAT GAURAV TRAIN TRAVEL TIMINGS
BHARAT GAURAV TRAIN FARE
IRCTC MP DEVOTEES RELIGIOUS TOUR
BHARAT GAURAV TOURIST TRAIN

