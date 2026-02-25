IRCTC ने लॉन्च किया अमेजिंग केरल पैकेज; जानिए कितने दिन का होगा टूर और क्या आएगा खर्च
इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.
Published : February 25, 2026 at 3:39 PM IST
Updated : February 25, 2026 at 4:06 PM IST
लखनऊ: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) पर्यटकों के लिए अमेजिंग केरल पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज से सस्ती दर पर पर्यटक केरल की सैर कर सकते हैं. यात्रियों की मांग को देखते हुए आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने अमेजिंग केरल का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज छह रात और सात दिन का है. पैकेज में कोच्चि, मुन्नार, थेक्कडी, कुमारकोम और त्रिवेंद्रम का भ्रमण कराया जाएगा. 22 मार्च से 28 मार्च तक का ये पैकेज होगा.
ये होंगी टूर की विशेषताएं : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से कोच्चि जाने और त्रिवेंद्रम से लखनऊ-आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की गई है. यात्रा के दौरान कोच्चि किला, चीयापारा झरना, पुनरजानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कुंडला बांध झील, मेट्टुपेट्टी बांध, इको पॉइंट, चाय संग्रहालय, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, मसाला बागान, अलेप्पी समुद्र तट, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कोवलम समुद्र तट का भ्रमण कराया जाएगा.
क्या है पैकेज का मूल्य: उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 78000 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 55200 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 52400 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 45900 रुपये बेड सहित और 39500 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.
आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए लखनऊ में 8287930911/9236391911/8287930902 इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.
