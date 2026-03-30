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IRCTC की ‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन’ से ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी यात्रा, 11 मई से 12 दिन का विशेष पैकेज

रांची: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास धार्मिक टूर पैकेज की घोषणा की है. ‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन’ के माध्यम से ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 11 मई 2026 से शुरू होगी. 11 रात और 12 दिनों की इस यात्रा में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे.

IRCTC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस यात्रा का पैकेज कोड EZBG30 रखा गया है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तथा नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही शिरडी साईं मंदिर भी इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण होगा.

जानकारी देते आईआरसीटीसी के जेनरल मैनेजर (Etv Bharat)

यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. ट्रेन में स्लीपर (नॉन एसी), 3 एसी और 2 एसी श्रेणियों में यात्रा की व्यवस्था की गई है. रात्रि विश्राम के लिए होटल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा, यात्रियों को शाकाहारी भोजन दिया जाएगा, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है. हर दिन प्रत्येक यात्री को दो बोतल पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा.

स्थानीय भ्रमण के लिए नॉन एसी बसों की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक कोच में सिक्योरिटी गार्ड और टूर एस्कॉर्ट मौजूद रहेंगे, जबकि पूरी यात्रा के दौरान IRCTC के ट्रेन प्रबंधक निगरानी करेंगे. इससे यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगा.

इस धार्मिक यात्रा के लिए किराया श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. स्लीपर क्लास के लिए प्रति व्यक्ति 23,315 रुपये, 3 एसी के लिए 41,570 रुपये और 2 एसी के लिए 50,410 रुपये निर्धारित किए गए हैं. यह पैकेज उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, जो कम समय में कई प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं.