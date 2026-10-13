घूम आएं श्रीलंका; 7 दिन की है ये ट्रिप, सिर्फ इतना होगा खर्चा
करना चाहते हैं मैजेस्टिक श्रीलंका की सैर तो आईआरसीटीसी लाया ये खास प्लान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:09 PM IST
लखनऊ: साल खत्म होने को है अभी तक आपने कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया है तो आईआरसीटीसी ने आपके के लिए लाया है ये खास आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर प्लान " मैजेस्टिक श्रीलंका". 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सात दिनों का ये टूर प्लान है, जिसमें यात्रियों को नेगोंबो, कैंडी, नुवारा एलिया और कोलंबो की छह रातें और सात दिन विदेशी यात्रा कराई जाएगी. जानिए कितना खर्च होगा.
टूर की खासियत
IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा, तीन सितारा होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (पांच ब्रेकफास्ट, पांच लंच, पांच डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी. इनमें मुनावरी मंदिर, कैंडी स्थानीय भ्रमण, मसाला उद्यान, रामबोडा जलप्रपात, हनुमान मंदिर, चाय बागान, गायत्री पीठम, सीता अम्मन मंदिर, हक्गला वनस्पति उद्यान (अशोक वाटिका), दिवुरुम्पोला मंदिर, ग्रेगरी झील, पिन्नावाला हाथी अनाथालय, अंजनेय हनुमान मंदिर, केल विभीषण मंदिर और कोलंबो शहर का लोकल टूर कराया जाएगा.
कितने का है पैकेज
चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 98700 रुपए, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 83600 रुपए, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 82900 रुपए, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 68100 रुपए बेड सहित और 61200 रुपए बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.
IRCTC की बेवसाइट पर भी कर सकते बुकिंग
अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और बेवसाइट www.irctctourism.com पर कराई जा सकती है. 9236367954/8287930911 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है.
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