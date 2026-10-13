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घूम आएं श्रीलंका; 7 दिन की है ये ट्रिप, सिर्फ इतना होगा खर्चा

IRCTC का मैजिक श्रीलंका टूर प्लान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: साल खत्म होने को है अभी तक आपने कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया है तो आईआरसीटीसी ने आपके के लिए लाया है ये खास आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर प्लान " मैजेस्टिक श्रीलंका". 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सात दिनों का ये टूर प्लान है, जिसमें यात्रियों को नेगोंबो, कैंडी, नुवारा एलिया और कोलंबो की छह रातें और सात दिन विदेशी यात्रा कराई जाएगी. जानिए कितना खर्च होगा.

टूर की खासियत

IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा, तीन सितारा होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (पांच ब्रेकफास्ट, पांच लंच, पांच डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा सहित कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी. इनमें मुनावरी मंदिर, कैंडी स्थानीय भ्रमण, मसाला उद्यान, रामबोडा जलप्रपात, हनुमान मंदिर, चाय बागान, गायत्री पीठम, सीता अम्मन मंदिर, हक्गला वनस्पति उद्यान (अशोक वाटिका), दिवुरुम्पोला मंदिर, ग्रेगरी झील, पिन्नावाला हाथी अनाथालय, अंजनेय हनुमान मंदिर, केल विभीषण मंदिर और कोलंबो शहर का लोकल टूर कराया जाएगा. कितने का है पैकेज