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दीपावली पर IRCTC का खास प्लान, जानिए कब शुरू होगा टूर और कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका?

लखनऊ : दीपावली से आईआरसीटीसी इस साल के आखिर तक देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों के साथ ही कई तमाम देशों के पर्यटन स्थलों के लिए बेहतरीन पैकेज लॉन्च कर रहा है. इस बार के पैकेज पहले की तुलना में और भी ज्यादा बेहतरीन हैं. पर्यटन स्थलों में तीर्थ यात्राओं के पैकेजों को भी शामिल किया गया है.

आईआरसीटीसी ने हवाई पैकेज तो लॉन्च किए ही हैं, रेल टूर पैकेज भी शामिल हैं. इनमें दक्षिण भारत के राज्य हैं तो उत्तर भारत के भी तीर्थस्थल शामिल किए गए हैं. आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा से जानिए कि वह कौन-कौन से पैकेज होंगे जो पर्यटकों के घूमने का मजा कई गुना बढ़ा देंगे. ये हैं घरेलू हवाई टूर पैकेज जम्मू-कश्मीर : पांच रात छह दिन का पैकेज होगा. 30 नवंबर से पांच दिसंबर तक पर्यटक इस पैकेज को बुक करके घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे. प्रति व्यक्ति प्रारंभिक किराया 36,400 रुपये निर्धारित किया गया है.

अंडमान पैराडाइज पांच रात और छह दिन का पैकेज है. 11 से 16 दिसंबर तक अंडमान पैराडाइज में बेहतरीन पर्यटन स्थल का अनुभव पर्यटक कर सकेंगे. 68200 रुपये प्रति व्यक्ति किराया निर्धारित किया गया है.

पुरी मंदिर यात्रा एवं कोणार्क नृत्य महोत्सव : चार रात और पांच दिन का पैकेज लॉन्च किया गया है, जिसकी यात्रा दो से छह दिसंबर के बीच की होगी. 40600 रुपये प्रति व्यक्ति किराया तय किया गया है.

कच्छ का रन एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी : इस पैकेज से यात्रा 21 से 28 नवंबर तक सात रात और आठ दिन की होगी. प्रति व्यक्ति प्रारंभिक किराया 59,900 रुपये तय किया गया है.

रॉयल राजस्थान विद खाटू श्याम जी : ये पैकेज सात रात और आठ दिन का होगा. 24 नवंबर से एक दिसंबर तक पर्यटक राजस्थान की सैर कर सकेंगे. प्रारंभिक किराया प्रति व्यक्ति 55 हजार रुपये निर्धारित किया गया है.

अगले साल जनवरी का भी पैकेज आईआरसीटीसी ने लांच किया है. मेघालय और काजीरंगा भ्रमण छह रात और सात दिन का होगा. 30 दिसंबर से पांच जनवरी तक के इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति साढे़ 55 हजार रुपये खर्च करने होंगे.





ये हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई टूर पैकेज



मॉरिशस : सात रात और आठ दिन का यह पैकेज आईआरसीटीसी ने लांच किया है. 19 से 26 दिसंबर तक के इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति किराया एक लाख 58,500 रुपये होगा.





थाईलैंड : पांच रात और छह दिन के इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 68,300 रुपए का पैकेज होगा. छह से 11 जनवरी तक पर्यटक इन स्थलों का लुत्फ उठा सकेंगे.





मॉरिशस : 12 फरवरी से 19 फरवरी का सात रात और आठ दिन का यह पैकेज फिर से आईआरसीटीसी लांच करेगा, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया पहले की ही तरह 1,58,500 रुपये होगा.





थाईलैंड : चार रात और पांच दिन का यह पैकेज 12 फरवरी से 17 फरवरी तक का होगा. प्रति व्यक्ति 68,300 रुपये किराया तय किया गया है.





अयोध्या से अंगकोरवाट मंदिर कंबोडिया एवं वियतनाम (क्रूज सहित) : 10 रात और 11 दिन का यह पैकेज तीन जनवरी से 13 जनवरी के बीच होगा. प्रति व्यक्ति प्रारंभिक किराया 1,75,000 रुपये तय किया गया है.





ये हैं रेल यात्रा पैकेज



चंडीगढ़-शिमला-कुफरी : ट्रेन संख्या 12231-32 लखनऊ से ट्रेन के जरिए यात्री प्रस्थान करेंगे. 20,270 रुपये प्रति यात्री किराया होगा.



गुजरात हेरीटेज टूर अहमदाबाद पाटन मोढेरा एवं बड़नगर : ट्रेन संख्या 19410/09 गोरखपुर से चलेगी. प्रति किराया 30750 रुपये होगा.



गुजरात अहमदाबाद वडोदरा एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी : 19410/09 गोरखपुर से चलेगी. प्रति यात्री किराया 30,300 रुपये होगा.



श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा : 12237/38 ट्रेन वाराणसी से चलेगी. प्रति व्यक्ति यात्रा किराया 14180 रुपये है.



नैनीताल मुक्तेश्वर सातताल : ट्रेन संख्या 15043/44 लखनऊ जंक्शन से चलेगी. प्रति यात्री किराया 14900 रुपये है.



शिरडी-शनि शिंगणापुर-त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग : 12533/34 गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलेगी. 16050 रुपये किराया तय किया गया है.



दक्षिण भारत यात्रा तिरुचिरापल्ली मदुरई और रामेश्वरम : ट्रेन 22613/14 अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से चलेगी. 22,600 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.



पैकेज में क्या होंगी सुविधाएं



घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पैकेज में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हवाई टिकट होटल में ठहरने भोजन और स्थानीय परिवहन की सुविधाएं शामिल होंगी. अंतरराष्ट्रीय पैकेजों में गंतव्य के अनुसार स्थानीय भ्रमण और अन्य सेवाएं पैकेज की शर्तों के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएंगी.







आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि गोमती नगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय या फिर आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com के माध्यम से पर्यटक बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी.

अधिकारियों ने बताया कि सीटें सीमित हैं. प्रति व्यक्ति प्रारंभिक किराया है. अंतिम किराया और उपलब्धता बुकिंग के समय लागू शर्तों के अनुसार होगा. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए 9236391909, 9236391911, 8287930912, 8287930902, 9236367954 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है.







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