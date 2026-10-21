IRCTC का गुजरात पैकेज आपको देगा कम पैसे में ज्यादा आनंद, जानिए कब शुरू होगा टूर और कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका
दिवाली के बाद है अगर घूमने का प्लान तो आईआरसीटीसी का गुजरात पैकेज आपके लिए है खास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 8:49 PM IST
वाराणसी: दिवाली का त्योहार खत्म होने के साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है. शाम और सुबह गुलाबी ठंड का अहसास होने लगता है. ऐसे समय में लोग बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. अगर आप गुजरात टूर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी बेस्ट ऑप्शन लेकर आया है. रेलवे के स्पेशल पैकेज में गुजरात के कच्छ का आनंद ने साथ साथ गुजराती कल्चर को समझने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी इस नवंबर आपके लिए रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया घुमने का सुनहरा मौका लेकर आया है. तो देर मत कीजिए...
आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय ने लखनऊ से रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया का हवाई टूर पैकेज लांच किया है. यह पैकेज 07 रात और 08 दिन का है. जिसमें अहमदाबाद, केवडिया, कच्छ, भुज, राजकोट का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चलया जा रहा है.
टूर की खासियत
टूर में यात्रियों को लखनऊ से अहमदाबाद जाने और राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है, साथ ही खाने- पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल और कैंप में की गयी है. यात्रा के दौरान अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नुगाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर घुमाया जायेगा.
यात्रा का पैकेज
यात्रा में आने वाले खर्च की बात करें तो एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 85300, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 62500, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 59900, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 54100 बेड सहित और मूल्य 42100 बिना बेड के होगा.
इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी. यात्रा की बुकिंग आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिये लखनऊ में इन नंबरों पर 9305111765, 9236391911, 8287930912, 8287930902 और कानपुर में 9415042930 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
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