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IRCTC का गुजरात पैकेज आपको देगा कम पैसे में ज्यादा आनंद, जानिए कब शुरू होगा टूर और कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका

IRCTC का गुजरात पैकेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: दिवाली का त्योहार खत्म होने के साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है. शाम और सुबह गुलाबी ठंड का अहसास होने लगता है. ऐसे समय में लोग बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. अगर आप गुजरात टूर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आईआरसीटीसी बेस्ट ऑप्शन लेकर आया है. रेलवे के स्पेशल पैकेज में गुजरात के कच्छ का आनंद ने साथ साथ गुजराती कल्चर को समझने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी इस नवंबर आपके लिए रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया घुमने का सुनहरा मौका लेकर आया है. तो देर मत कीजिए...

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय ने लखनऊ से रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया का हवाई टूर पैकेज लांच किया है. यह पैकेज 07 रात और 08 दिन का है. जिसमें अहमदाबाद, केवडिया, कच्छ, भुज, राजकोट का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चलया जा रहा है.

टूर की खासियत

टूर में यात्रियों को लखनऊ से अहमदाबाद जाने और राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है, साथ ही खाने- पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल और कैंप में की गयी है. यात्रा के दौरान अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नुगाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर घुमाया जायेगा. यात्रा का पैकेज