26 साल का हुआ IRCTC; जल्द ही लाएगा नए टूर पैकेज, RCM बोले- पर्यटकों की संतुष्टि और सुरक्षा हमारा ध्येय

IRCTC ने अपने स्थापना दिवस पर पर्यटकों को सम्मानित किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: आईआरसीटीसी के 26वें स्थापना दिवस समारोह में पर्यटकों के लिए जल्द ही नए स्थलों का टूर पैकेज लाने का ऐलान किया है. इस मौके पर आईआरसीटीसी के रीजनल चीफ मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, हमारे पर्यटन विशेषज्ञ ऐसे स्थलों की तलाश में लगे हुए हैं जो पर्यटकों को कुछ अलग और नया अनुभव कराएंगे. हम उन स्थलों पर ज्यादा जोर देंगे जहां सैर करना सुरक्षित रहे, वहां देखने के लिए काफी कुछ हो और अलग हो. लखनऊ में आईआरसीटीसी ने अपना स्थापना दिवस टूर पैकेज के पर्यटकों के अनुभवों को साझा करके मनाया. समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्वदेश सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी पर्यटकों को एक अलग अनुभव तो देता ही है, उन्हें सुरक्षित यात्रा भी कराता है. आईआरसीटीसी की नई योजनाओं के बारे में बताते रीजनल चीफ मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा. (Video Credit; ETV Bharat) आईआरसीटीसी के रीजनल चीफ मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यटकों की संतुष्टि और सुरक्षा हमारा ध्येय है. हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो. पर्यटकों की मांग पर हम देश और विदेश में नए पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं, जहां पर्यटकों को कुछ अलग और बेहतर अनुभव हो.