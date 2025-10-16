26 साल का हुआ IRCTC; जल्द ही लाएगा नए टूर पैकेज, RCM बोले- पर्यटकों की संतुष्टि और सुरक्षा हमारा ध्येय
आईआरसीटीसी ने अपना स्थापना दिवस टूर पैकेज में देश-विदेश घूम चुके पर्यटकों के अनुभवों को साझा करके मनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:32 AM IST|
Updated : October 16, 2025 at 11:46 AM IST
लखनऊ: आईआरसीटीसी के 26वें स्थापना दिवस समारोह में पर्यटकों के लिए जल्द ही नए स्थलों का टूर पैकेज लाने का ऐलान किया है. इस मौके पर आईआरसीटीसी के रीजनल चीफ मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, हमारे पर्यटन विशेषज्ञ ऐसे स्थलों की तलाश में लगे हुए हैं जो पर्यटकों को कुछ अलग और नया अनुभव कराएंगे. हम उन स्थलों पर ज्यादा जोर देंगे जहां सैर करना सुरक्षित रहे, वहां देखने के लिए काफी कुछ हो और अलग हो.
लखनऊ में आईआरसीटीसी ने अपना स्थापना दिवस टूर पैकेज के पर्यटकों के अनुभवों को साझा करके मनाया. समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्वदेश सिंह ने किया. उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी पर्यटकों को एक अलग अनुभव तो देता ही है, उन्हें सुरक्षित यात्रा भी कराता है.
आईआरसीटीसी के रीजनल चीफ मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यटकों की संतुष्टि और सुरक्षा हमारा ध्येय है. हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो. पर्यटकों की मांग पर हम देश और विदेश में नए पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं, जहां पर्यटकों को कुछ अलग और बेहतर अनुभव हो.
आईआरसीटीसी के स्थापना दिवस पर अपने अनुभवों को नीरा दत्ता ने साझा करते हुए बताया कि आईआरसीटीसी के ट्रिप पर हम पर्यटक नहीं एक परिवार बन जाते हैं. हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उससे लगता ही नहीं है कि हम किसी टूर पैकेज पर आए हैं. एक ट्रिप के दौरान मिलान में हमारी फ्लाईट मिस हो गई. अपने टूर मैनेजर को इसकी जानकारी दी तो फौरन हमारे लिए दूसरी फ्लाईट की व्यवस्था करवा दी गई, वह भी उसी टिकट पर.
पर्यटक श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि आईआरसीटीसी के साथ उनका विदेश टूर बहुत बेहतरीन रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि टूर के लिए जो समय निर्धारित करते हैं, उसे बढ़ाएं. भले ही पैसा ज्यादा ले लें, क्योंकि समय कम रहने से सीनियर सिटीजन को भागना पड़ता है. अरुण कुमार सिंह ने टूर के दौरान आईआरसीटीसी की टीम के कोऑर्डिनेशन की प्रशंसा की. सुनील कुमार ने टूर के अनुभवों को बेहतर बताया.
आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी तक जिन टूर पैकेज के जरिए हम पर्यटकों को गंतव्य स्थलों को भेज रहे हैं, उनमें और भी स्थानों को एड करने पर हम विचार कर रहे हैं. इनमें देश और विदेश में कई स्थान शामिल हैं. भविष्य में यात्रियों को और सारे गंतव्य स्थलों को घूमने का मौका आईआरसीटीसी उपलब्ध कराएगा.
ये भी पढ़ेंः भारत के 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ट्रेन से करने का मौका, IRCTC चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन