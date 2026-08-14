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1 सितंबर को बेतिया से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन, 5 ज्योतिर्लिंग और साईं मंदिर के दर्शन का मौका

9 दिनों में होंगे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन, 1 सितंबर को बेतिया से रवाना होगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, रिपोर्ट- रोहित

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1 सितंबर को बेतिया से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 7:49 AM IST

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मोतिहारी: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी ने ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान के तहत श्रद्धालुओं के लिए ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं शिर्डी साईं दर्शन यात्रा की घोषणा की है. इसके लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी. यह विशेष ट्रेन 1 सितंबर को बेतिया से रवाना होगी और वाया सुगौली-रक्सौल होकर विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से यात्रियों को लेकर धार्मिक स्थलों तक जाएगी.

1 सितंबर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन : आईआरसीटीसी के चीफ सुपरवाइजर संजीव कुमार ने बुधवार को मोतिहारी में बताया कि ''यह यात्रा कुल 8 रात और 9 दिनों की होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी स्थित श्री साईं बाबा मंदिर तथा छत्रपति संभाजीनगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और ऐतिहासिक एलोरा की गुफाओं का भ्रमण कराया जाएगा.''

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बेतिया से रवाना होगी और वाया सुगौली-रक्सौल होकर चलेगी (ETV Bharat)

ट्रेन में होंगे 12 कोच : आईआरसीटीसी के मुताबिक, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में कुल 12 कोच होंगे. इनमें थ्री एसी के तीन, टू एसी के दो, स्लीपर क्लास के सात और एक पैंट्री कार शामिल है. यात्रियों को ट्रेन में ही खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस यात्रा का उद्देश्य एक ही पैकेज में देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराना है.

इन स्टेशनों से चढ़ सकेंगे यात्री : यात्रियों की सुविधा के लिए रक्सौल, बेतिया, सुगौली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज छिवकी समेत प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा दी गई है.

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9 दिनों में होंगे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन (ETV Bharat)

18,160 रुपये से शुरू होगा किराया : स्लीपर क्लास में प्रति यात्री किराया 18,160 रुपये निर्धारित किया गया है. इसमें स्लीपर ट्रेन यात्रा, नॉन-एसी होटल में ठहराव, शुद्ध शाकाहारी भोजन और नॉन-एसी वाहनों से स्थानीय दर्शन शामिल हैं.

वहीं, स्टैंडर्ड क्लास यानी थ्री एसी का किराया 32,550 रुपये प्रति यात्री है. इसमें थ्री एसी ट्रेन यात्रा, एसी होटल, शाकाहारी भोजन और एसी वाहनों से दर्शन की सुविधा मिलेगी. टू एसी श्रेणी का किराया 39,425 रुपये प्रति यात्री रखा गया है.

ऐसे करा सकते हैं बुकिंग : आईआरसीटीसी के टूरिज्म स्टाफ मुकेश कुमार ने बताया कि ''इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 8595937731 और 8595937732 पर संपर्क कर सकते हैं. मोतिहारी में बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के कंसल्टेंट सह पूर्व एसएस दिलीप कुमार से भी संपर्क किया जा सकता है.''

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