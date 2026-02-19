ETV Bharat / state

ट्रेन में खाने से पहले चेक कर लें QR कोड; खास वर्दी में नजर आएगी कैटरिंग टीम, जानें IRCTC का प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )