ट्रेन में खाने से पहले चेक कर लें QR कोड; खास वर्दी में नजर आएगी कैटरिंग टीम, जानें IRCTC का प्लान
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सेवाओं को प्रदान करने वाली टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 8:39 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सैकड़ों मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं. मुख्य ट्रेनों में जीआरपी की एस्कॉर्ट सुविधा यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहती है. कई ट्रेनों में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काॅरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के वेंडर्स को खानपान की सेवाएं यात्रियों को प्रदान करने में समस्या हो रही है.
आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजित कुमार सिन्हा और उत्तर प्रदेश के जीआरपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डी. प्रकाश के बीच रेलवे में खानपान सेवाओं को सुचारु प्रबंधन में जीआरपी के सहयोग को लेकर गुरुवार को चर्चा हुई. इस मौके पर जीआरपी लखनऊ जोन के आईजी आरके भारद्वाज भी उपस्थित रहे.
आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कई बार कुछ मामलों को लेकर खानपान की सेवाओं को प्रदान करने वाली टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जैसे डिब्बों में अत्यधिक भीड़ का होना, खानपान का सामान रखने की कम जगह होना, यात्रियों की अत्यधिक मांग का दबाव और कुछ क्षेत्रों में अनिधिकृत वेंडर्स के निम्न क्वालिटी वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री. इन सबसे सेवा प्रदाता टीम को खान-पान की सुचारु सुविधा देने में दिक्कत होती है, इसके लिए जीआरपी टीम का सहयोग जरूरी है.
उन्होंने जानकारी दी कि कैटरिंग सर्विस के लाइसेंसी टीमों के सदस्यों के लिए खास वर्दी बनाई गई है, जिस पर सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर और उनका नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित होता है. इसके अलावा सभी अधिकृत वेंडर्स को स्पेशल क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड्स भी उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे यात्रियों और जीआरपी स्टाफ को सही वेंडर्स की पहचान हो सके.
वार्ता के दौरान मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि कुछ रेलवे सेक्शन में खान पान सेवा प्रदाताओं को अनधिकृत वेंडर्स की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसमें प्रयाग-फूलपुर, प्रयागराज-वाराणसी, बनारस- भदोही, वाराणसी-रायबरेली, झांसी-उरई-कानपुर, झांसी-ललितपुर, इटावा-टुंडला, देवरिया-भटनी-छपरा, खलीलाबाद-गोण्डा-बाराबंकी, हरदोई-शाहजहांपुर-बरेली सेक्शंस शामिल हैं. दोनों अधिकारियों में चर्चा हुई कि जिन ट्रेनों में सेवा प्रदान करने में समस्या हो रही है उनके ऊपर रेलवे, आईआरसीटीसी और जीआरपी साथ मिलकर जॉइंट ड्राइव करें.
