घूमने का है प्लान तो IRCTC लाया है खास हवाई टूर पैकेज; यहां जाने का मिलेगा मौका, जानिए कितना होगा खर्च?

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया का हवाई टूर पैकेज लाया है. यह पैकेज सात रात और आठ दिन का है, जिसमें अहमदाबाद, केवड़िया, कच्छ, भुज, राजकोट का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 21 से 28 नवंबर तक होगा. ये होंगी टूर की विशेषताएं : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से अहमदाबाद जाने और राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल और कैंप में की गई है.

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नु गाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर आदि का भ्रमण कराया जाएगा. एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 87700 रुपये, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 57300 रुपये, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 54200 रुपये होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 45900 रुपये बेड सहित और 44900 रुपये बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी.







आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल बताते हैं कि यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए लखनऊ में 8287930911/9236391911/8287930902 और कानपुर में 8287930926 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.





