ETV Bharat / state

घूमने का है प्लान तो IRCTC लाया है खास हवाई टूर पैकेज; यहां जाने का मिलेगा मौका, जानिए कितना होगा खर्च?

आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने दी जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से रन ऑफ कच्छ के साथ केवड़िया का हवाई टूर पैकेज लाया है. यह पैकेज सात रात और आठ दिन का है, जिसमें अहमदाबाद, केवड़िया, कच्छ, भुज, राजकोट का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 21 से 28 नवंबर तक होगा.





ये होंगी टूर की विशेषताएं : आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से अहमदाबाद जाने और राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल और कैंप में की गई है.

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नु गाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर आदि का भ्रमण कराया जाएगा. एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 87700 रुपये, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 57300 रुपये, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 54200 रुपये होगा. माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 45900 रुपये बेड सहित और 44900 रुपये बिना बेड के होगा. इस पैकेज की बुकिंग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी.



आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल बताते हैं कि यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. जानकारी और बुकिंग के लिए लखनऊ में 8287930911/9236391911/8287930902 और कानपुर में 8287930926 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.


यह भी पढ़ें : घूमने का मौका; आईआरसीटीसी के खास पैकेज से घूमिए राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव और द्वारका, हवाई सफर भी शामिल

TAGGED:

IRCTC AIR TOUR PACKAGE
LUCKNOW TO RANN OF KUTCH
आईआरसीटीसी
IRCTC NEWS
IRCTC NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.