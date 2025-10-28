ETV Bharat / state

बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बोकारो: जिले में IRB जवान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में डर का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में मामूली विवाद के चलते यदुवंश नगर निवासी लक्ष्मी नारायण यादव के छोटे बेटे अजय यादव उर्फ सोनू की हत्या गोली मार कर कर दी गई.

मामूली कहासुनी में हत्या

पुलिस के अनुसार, घटना करीब नौ बजे रात की है. दरअसल, सोनू और बलराम तिवारी नामक युवक के बीच किसी बात को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो गई थी. विवाद के कुछ देर बाद बलराम तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, यहां सोनू अपने दोस्तों के साथ मौजूद था. इससे पहले की सोनू यादव कुछ समझ पाता, बलराम तिवारी ने पिस्टल निकालकर उस पर तीन से चार गोली दाग दी. फायरिंग में सोनू को तीन गोलियां पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

IRB जवान की गोली मारकर हत्या (Etv bharat)

मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस का सर्च अभियान

घटना के बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बोकारो जेनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया है लेकिन मुख्य आरोपी बलराम तिवारी और उसके साथी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.