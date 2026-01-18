ETV Bharat / state

चतरा में सड़क हादसे में आईआरबी जवान की मौत, ड्यूटी से जवान लौट रहा था घर

चतरा: जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरियातू गांव में एक सड़क हादसे में एक आईआरबी जवान की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है.

पुलिस के अनुसार, जवान अपनी ड्यूटी पूरी कर एक बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहा था. इसी बीच गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और एक भयानक हादसे का शिकार हो गई. गाड़ी में सवार इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान की मौके पर ही दुखद मौत हो गई.

थाना प्रभारी शिव यादव ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की गहन जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार या गाड़ी में खराबी हादसे की वजह हो सकती है, हालांकि जांच अभी जारी है.

इस बीच, टंडवा थाना क्षेत्र में टंडवा-सिमरिया मुख्य सड़क पर कोयला ट्रकों से होने वाले हादसे लगातार जारी हैं. किसुनपुर के रहने वाले बिनोद राम उर्फ ​​चरका रविदास सेरंदाग से अपनी दोपहिया गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी बरका पुल के पास ओवरटेक करते समय एक कोयला ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर हालत के कारण उन्हें हजारीबाग रेफर कर दिया गया.