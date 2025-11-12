ETV Bharat / state

अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़ा ईरानी गैंग, 4 आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों की पुलिस को दे चुके थे चकमा, 100 से ज्यादा केस दर्ज

अंबाला पुलिस ने ईरानी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है.

Iranian Gang 4 Members Arrested by Ambala CIA Police
अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़ा ईरानी गैंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: अंबाला की सीआईए टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने कुख्यात ईरानी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग देशभर में सोना और हीरे की चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस के मुताबिक इन पर विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने सिर्फ एक मामले के आधार पर गिरफ्तार किया है.

अंबाला में की थी 150 ग्राम सोने की चोरी: अंबाला डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि, "ये गैंग काफी चालाकी से काम करता था. अंबाला में इन बदमाशों ने सराफा बाजार की एक दुकान से लगभग 150 ग्राम सोना चोरी किया था. वारदात के बाद ये फरार हो गए थे, लेकिन सीआईए की टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाकर आरोपियों को पकड़ लिया. यह गैंग पूरी प्लानिंग के साथ काम करती थी. वारदात से पहले ये इलाके की रेकी करते, फिर बाहरी राज्यों से वाहन लाकर चोरी को अंजाम देकर फरार हो जाते थे."

ईरानी गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

कई राज्यों की पुलिस को दे चुके थे चकमा: पुलिस की मानें तो ईरानी गिरोह के सदस्य पहले भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में गिरफ्तार हो चुके हैं. इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ है. ये लोग एक जगह ठहरते नहीं हैं. चोरी के बाद ये वाहन और ठिकाने बदल लेते थे, जिससे पुलिस के लिए इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता था.

दो स्कूटर बरामद: अंबाला सीआईए की टीम ने न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से दो एक्टिवा स्कूटर भी बरामद किए हैं, जिसमें एक पंजाब और दूसरा महाराष्ट्र नंबर का है. माना जा रहा है कि ये वाहन चोरी की वारदातों में इस्तेमाल किए गए थे. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिल सके.

जल्द होंगे और खुलासे: अंबाला डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि, "यह गिरोह लंबे समय से कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. अब इनसे पूछताछ के बाद कई पुराने मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है. अंबाला में दर्ज मामले से शुरुआत हुई है, लेकिन जांच के दायरे में जल्द ही अन्य राज्यों की वारदातें भी शामिल की जाएंगी."

ये भी पढ़ें:रोहतक में कार की चेकिंग के दौरान मिला एक करोड़ रुपए कैश, पिट्ठू बैग में रखे थे नोट

TAGGED:

NOTORIOUS IRANIAN THIEVES
CIA AMBALA SUCCESS
AMBALA CIA POLICE
4 MEMBERS ARRESTED IRANIAN GANG
IRANIAN GANG 4 MEMBERS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.