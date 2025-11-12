ETV Bharat / state

अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़ा ईरानी गैंग, 4 आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों की पुलिस को दे चुके थे चकमा, 100 से ज्यादा केस दर्ज

अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़ा ईरानी गैंग ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला की सीआईए टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने कुख्यात ईरानी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग देशभर में सोना और हीरे की चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस के मुताबिक इन पर विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने सिर्फ एक मामले के आधार पर गिरफ्तार किया है. अंबाला में की थी 150 ग्राम सोने की चोरी: अंबाला डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि, "ये गैंग काफी चालाकी से काम करता था. अंबाला में इन बदमाशों ने सराफा बाजार की एक दुकान से लगभग 150 ग्राम सोना चोरी किया था. वारदात के बाद ये फरार हो गए थे, लेकिन सीआईए की टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाकर आरोपियों को पकड़ लिया. यह गैंग पूरी प्लानिंग के साथ काम करती थी. वारदात से पहले ये इलाके की रेकी करते, फिर बाहरी राज्यों से वाहन लाकर चोरी को अंजाम देकर फरार हो जाते थे." ईरानी गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)