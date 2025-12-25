ETV Bharat / state

लखनऊ में ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी; शिया समुदाय की आस्था का प्रतीक, 50 हजार का इनाम

लखनऊ में ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी. ( Photo Credit: Police Media Cell. )

लखनऊ: शहर के ​तालकटोरा स्थित करबला परिसर से ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी हो गया. यह शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा है. सीसीटीवी में एक व्यक्ति घोड़े को ले जाता दिखाई दे रहा है. घटना के बाद से समुदाय में नाराजगी है. पुलिस भी मामले की तफ्शीश कर रही है. पूर्व मुतावल्ली सैयद फैजी ने बताया कि पता बताने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है. उन्होंने बताया कि गुरूवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि जुल्जना अपने नियत स्थान पर नहीं है. काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी गई. जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति घोड़े को अपने साथ ले जाता हुआ साफ नजर आया. CCTV में दिखा चोर. (Video Credit: Police Media Cell.)