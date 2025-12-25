लखनऊ में ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी; शिया समुदाय की आस्था का प्रतीक, 50 हजार का इनाम
तालकटोरा इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि घोड़ा चोरी होने की शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 1:04 PM IST
लखनऊ: शहर के तालकटोरा स्थित करबला परिसर से ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी हो गया. यह शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा है. सीसीटीवी में एक व्यक्ति घोड़े को ले जाता दिखाई दे रहा है. घटना के बाद से समुदाय में नाराजगी है. पुलिस भी मामले की तफ्शीश कर रही है.
पूर्व मुतावल्ली सैयद फैजी ने बताया कि पता बताने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है. उन्होंने बताया कि गुरूवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि जुल्जना अपने नियत स्थान पर नहीं है.
काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी गई. जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति घोड़े को अपने साथ ले जाता हुआ साफ नजर आया.
शिया समुदाय की आस्था का प्रतीक: सैयद फैजी ने बताया कि 'जुल्जना' का शिया समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व है. मोहर्रम और अन्य मजहबी कार्यक्रमों में इसकी अहम भूमिका होती है. आस्था से जुड़े इस प्रतीक की चोरी की खबर मिलते ही इलाके के शिया समुदाय में आक्रोश है. लोग जल्द से जल्द घोड़े की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
सैयद फैजी ने घोषणा की है, कि जो भी व्यक्ति इस ईरानी नस्ल के घोड़े को खोजकर लाएगा या उसके बारे में सटीक जानकारी देगा, उसे 50 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा.
तालकटोरा इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि घोड़ा चोरी होने की शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर के भागने के रूट को ट्रैक कर रही हैं. जल्द ही आरोपी को पकड़कर 'जुल्जना' को बरामद कर लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: अटल बिहारी वाजपेयी जयंती विशेष; लखनऊ की गलियों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर