Iran War: हीलियम गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी, एमआरआई मशीन में होती है उपयोग

Iran War: हीलियम गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी, एमआरआई मशीन में होती है उपयोग
हीलियम गैस MRI मशीन को ठंडा रखने का काम करती है. इसका तापमान लगभग माइनस 270 डिग्री सेल्सियस होता है. ये कतर से आती है.
Published : April 2, 2026 at 6:13 PM IST
जयपुर: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण हर सेक्टर प्रभावित हुआ है. इसी बीच अस्पताल और डायग्नोस्टिक्स सेंटर में एमआरआई मशीन में उपयोग आने वाली हीलियम गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. हीलियम गैस की सप्लाई के कारण कुछ अस्पताल में और डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स में इनस्टॉल होने वाली एमआरआई मशीनों को फिलहाल रोक दिया गया है.
इन मशीनों में जो हीलियम गैस उपयोग में ली जाती है, उसकी आपूर्ति कतर से होती है. हाल ही में कांग्रेस सरकार में चिकित्सा मंत्री रह चुके रघु शर्मा ने कतर से हीलियम सप्लाई बाधित होने पर चिंता जताई थी, इसके अलावा एमआरआई मशीनों का संचालन करने वाले अस्पतालों ने भी आशंका जताई है कि युद्ध के कारण आने हीलियम की शॉर्टेज हुई तो इलाज पर असर पड़ सकता है.
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2000 लीटर हीलियम का उपयोग: डॉ नमित सोनी का कहना है कि एक एमआरआई मशीन में करीब 2000 लीटर हीलियम उपयोग होता है. एमआरआई मशीन में उपयोग होने वाली हीलियम गैस मशीन को ठंडा रखने का काम करती है. यह तापमान लगभग माइनस 270 डिग्री सेल्सियस होता है. पहले इसकी कीमत लगभग 2000 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डॉ सोनी का कहना है कि आने वाले समय में युद्ध नहीं रुका तो कीमतें 50 प्रतिशत तक और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर चिकित्सा सेवाओं पर पड़ेगा.
केंद्र और राज्य सरकार जवाब दे: मामले को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कतर से हीलियम गैस की आपूर्ति बाधित होने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि एमआरआई मशीन के संचालन में हीलियम की कितनी अहम भूमिका होती है और इसके विकल्प के तौर पर क्या तैयारी की गई है.
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