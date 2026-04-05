हरियाणा की राइस इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव से सप्लाई चेन बाधित, राइस मिलर परेशान
युद्ध के चलते हरियाणा के चावल का निर्यात प्रभावित हुआ है. बता दें कि अकेले हरियाणा से देश का 40 प्रतिशत चावल निर्यात होता है.
Published : April 5, 2026 at 12:09 PM IST
करनाल: ईरान-इजराइल युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव से भारत का बासमती चावल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. शिपिंग मार्ग बाधित होने से भाड़ा 4 गुना तक बढ़ गया है, जिससे कई कंटेनर बंदरगाहों पर फंस गए हैं और निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है. हरियाणा पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है. क्योंकि अकेले हरियाणा से देश का 40 प्रतिशत चावल निर्यात होता है. अब ईरान इजरायल और अमेरिका युद्ध के बीच चावल के व्यापार पर संकट मंडरा रहा है.
चावल निर्यात पर युद्ध का असर: राइस मिलर और चावल व्यापारी दिनेश गुप्ता ने बताया कि "मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से शिपिंग रूट की सप्लाई चेन बाधित हुई है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो खाड़ी पोर्ट है. उसके बंद होने से सप्लाई प्रभावित हुई है. भारत से 70 प्रतिशत बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता है. जो शिप 28 फरवरी से यानी युद्ध शुरू होने से पहले अपने रूट पर चले थे. वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं."
30 प्रतिशत तक खर्च बढ़ा: उन्होंने कहा कि "समुद्री जहाज को इमरजेंसी में जहां भी सी-पोर्ट मिले. उनको वहीं पर डंप कर दिया. वो कंटेनर अभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाए हैं. उनके ऊपर काफी ज्यादा खर्च चल रहा है. अब कंटेनर चार्ज, ग्राउंड रेंट और शिप रेट (समुद्री जहाज का किराया) भी काफी ज्यादा हो गया है. युद्ध की वजह से काफी डिस्टरबेंस हुई है जिसके चलते उनका खर्च भी 25% से लेकर 30% बढ़ गया है."
प्रोडक्शन चक्र भी डिस्टर्ब हुआ: उन्होंने कहा कि "दूसरे रूट पर भी काफी स्लो मूवमेंट चल रही है. ओवरऑल एक प्रोडक्शन चक्र काफी डिस्टर्ब हुआ है. जिसके चलते उनका माल बीच में ही अटका हुआ है और उनको नुकसान हो रहा है. हमारे इस काम में दो से तीन प्रतिशत का मुनाफा होता है, लेकिन अब हमें उससे भी ज्यादा वहां बीच में रुके हुए चावल पर खर्च करने पड़ रहे हैं. 25 से 30% अधिक खर्च बढ़ गया है. अब इसको खरीददार सपोर्ट करेगा या फिर सरकार सपोर्ट करेगी इसका भी कुछ कह नहीं सकते."
6 मिलियन टन चावल निर्यात का लक्ष्य: राइस मिलर ने बताया कि साल 2025-26 में भारत से विदेश में 6 मिलियन टन बासमती चावल विदेश में निर्यात हुआ था. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि "इस वर्ष हम 6 मिलियन टन को भी पार कर देंगे, लेकिन 2 महीने से युद्ध की वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल है. सरकार ने अभी नए आंकड़े जारी नहीं किए हैं, क्योंकि 31 मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है. इसलिए नए आंकड़े उनको प्राप्त नहीं हुए हैं."
'ऑर्डर नहीं मिल रहे, पेमेंट भी रुकी': दिनेश गुप्ता ने कहा कि "आने वाले दिनों में अगर युद्ध कम नहीं हुआ और समाप्त नहीं हुआ तो इस इंडस्ट्री पर काफी असर पड़ सकता है. हो सकता है लोगों को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ सकती है या फिर मिल बंद करनी पड़ सकती है. फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है. प्रोडक्शन कुछ प्रतिशत कम जरूर हुआ है. फिलहाल ऑर्डर नहीं मिल रहे, पेमेंट भी रुकी हुई है."
राइस मिल बंद होने का खतरा: मजदूर को लेकर उन्होंने कहा कि "अभी तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले समय में प्रोडक्शन और भी कम हो सकती है. मिल बंद हो सकती है, तो मजदूरों को भी समस्या हो सकती है. इस समय मिल का काम काम हो जाता है, तो कुछ मजदूर इसकी वजह से कम होते हैं. फिलहाल युद्ध की वजह से मजदूरों पर असर नहीं पड़ा है. इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार से बात चल रही है, ताकि जो चावल निर्यात करने वाले व्यापारी है उनको नुकसान ना हो और इस समस्या का कोई हल निकल सके."
युद्ध लंबा चला तो बंद हो सकती है राइस मिल: चावल व्यापारी अमित बंसल ने बताया कि "मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से चावल व्यापारी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. क्योंकि ईरान, इजरायल और खाड़ी देश भारत से बड़ी मात्रा में चावल निर्यात करता है, लेकिन पिछले दो महीने से युद्ध की वजह से जो चावल भारत से खाड़ी देशों में जाना था. वो बीच में ही अटका हुआ है और नए ऑर्डर भी नहीं आ रहे और पेमेंट भी बीच में फंसी हुई है. ऐसे में अभी से कुछ प्रतिशत असर उनके प्रोडक्शन पर भी दिखने लगा है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबे समय तक जारी रहा, तो इसका गहरा प्रभाव चावल व्यापारियों और चावल इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है. हरियाणा प्रमुख चावल निर्यात केंद्र माना जाता है. यहां से बासमती चावल खाड़ी देशों के साथ यूरोप में निर्यात होती हैं. युद्ध के कारण शिपमेंट, भुगतान और ऑर्डर प्रभावित हुआ है."
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